أحلام ذهبت أدراج الرياح

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في الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الوباء افتقر كثيرون إلى الآفاق المستقبلية، وقد كان لهذا تأثيره النفسي. في هذه الحلقة من "كورونا ـ تغطية خاصة" نتعرف إلى أشخاص قرروا مد يد العون للآخرين.
أعلنت الحكومة المصرية تدابير تقشفية جديدة لمساعدة اقتصاد البلاد بما يشمل ترشيد الطاقة بهدف تعزيز صادرات البلاد من الغاز الطبيعي لبيعه بأسعار مرتفعة. فهل تنجح الخطة في إنعاش الاقتصاد المصري؟
ألقت الأزمة الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي بظلال قاتمة على سوق البُن في مصر بسبب نقص المعروض في السوق وما نجم عنه من ارتفاع في الأسعار. وقد أثر ذلك سلبا على محبي القهوة. لكن المصريين كعادتهم واجهوا الأمر بـ"خفة دم".
انقضت أزمة الطحين في لبنان وعادت الأفران إلى تسليم زبائنها مادة الخبز بانتظام، لكن آثار أسبوع انقطاع الطحين مازالت ماثلة بأذهان ضحاياها. لاجئون وعمال مهاجرون وحتى مقيمين أجانب، جميعهم كانوا ضحايا لموجة فوبيا نقص الخبز.
أزمة تلو الأخرى مرت على الطلبة الأجانب في ألمانيا. بدءاً من وباء كورونا، مروراً بالحرب وآخرها أزمة التضخم وارتفاع الأسعار. طلبة فروا من أوكرانيا وآخرون لاجئون تحدثوا عن معاناتهم .
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