 أحلام ذهبت أدراج الرياح | DW الأخبار | DW | 01.09.2022

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أحلام ذهبت أدراج الرياح

في الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الوباء افتقر كثيرون إلى الآفاق المستقبلية، وقد كان لهذا تأثيره النفسي. في هذه الحلقة من "كورونا ـ تغطية خاصة" نتعرف إلى أشخاص قرروا مد يد العون للآخرين.

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احتفل اليوم مئات الملايين من المسلمين بأول أيام عيد الفطر، وأدوا صلاة العيد بدون قيود فرضتها جائحة كورونا.

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تقرير الأمم المتحدة يحتمل وجود جرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ وبكين تنفي

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تسعى اسبانيا إلى تخفيف العبء على السكان بسبب ارتفاع الأسعار. وابتداء من اليوم تدخل تذكرة نقل مجانية حيز التنفيذ.

إسبانيا .. تذكرة نقل مجانية لتخفيف عبء التضخم على السكان 01.09.2022

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