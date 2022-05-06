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أحلام ذهبت أدراج الرياح

في الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الوباء افتقر كثيرون إلى الآفاق المستقبلية، وقد كان لهذا تأثيره النفسي. في هذه الحلقة من "كورونا ـ تغطية خاصة" نتعرف إلى أشخاص قرروا مد يد العون للآخرين.