أحفاد الفراعنة أول من كسر الهيمنة الأوروبية على كرة اليد

على مدار ستة وعشرين نسخة سابقة من بطولات العالم لكرة اليد، أحكمت المنتخبات الأوروبية قبضتها على ألقاب البطولة بل واحتكرت المراكز الأربعة الأولى في العديد من هذه النسخ. ولم يكسر هذا الاحتكار الأوروبي للمراكز الأولى في البطولة سوى ثلاثة منتخبات عربية هي مصر وتونس وقطر.
وكان المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) أول من كسر الهيمنة الأوروبية على المربع الذهبي للبطولة وذلك من خلال نسخة 2001 بفرنسا، حيث احتل المركز الرابع في البطولة.
وبهذا الإنجاز أصبح المنتخب المصري أول فريق من خارج القارة الأوروبيةيبلغ المربع الذهبي في مونديال اليد والذي احتكرته المنتخبات الأوروبية على مدار تاريخ البطولة منذ بداية إقامتها في عام 1938 حتى ذلك الحين.
ولم يقتصر الأمر على الإنجاز المصري، بل امتد النجاح للمنتخب التونسي (نسور قرطاج)، الذي استغل نسخة 2005، التي استضافتها بلاده وأصبح ثاني منتخب فقط من خارج أوروبا يبلغ المربع الذهبي لمونديال اليد.
بعدها بعشر سنوات، حقق المنتخب القطري، إنجازًا عربياً آخر في تاريخ مونديال كرة اليد، حيث أصبح ثالث منتخب يكسر الهيمنة الأوروبية على المربع الذهب للبطولة وبلغ المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا ليحرز المركز الثاني في البطولة.
والآن يترقب العالم كله والقارة الأفريقية بشكل خاص محطة أخرى مهمة في عالم كرة اليد من خلال النسخة السابعة والعشرين من بطولات العالم والتي تستضيفها مصر من 13 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الحالي. وقد تتمكن فرق أخرى من خارج القارة الأوروبية من المنافسة على بلوغ المربع الذهبي في مونديال2021. لاسيما وأن عدداً من المنتخبات غير الأوروبية أظهرت تطوراً في مستواها خلال الآونة الأخيرة.
إ.م/ أ.ح (د ب أ)
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
كأس العالم لكرة اليد للرجال
في مصر لن يكون هناك ذلك العدد الكبير من المشجعين الذي شهدته بطولة العالم في ألمانيا والدنمارك والتي أقيمت عام 2019. ورغم كورونا، يتوقع الاتحاد الدولي لكرة اليد بأن تصل نسبة الحضور إلى 30 بالمائة. وتستضيف مصر البطولة من 13 كانون الثاني/ يناير إلى 31 من نفس الشهر. وقد أعطى الاتحاد الألماني للاعبي المنتخب حرية المشاركة من عدمها، وقد اعتذر البعض بالفعل.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أجبرت الجائحة منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن على تأجيل انطلاقها ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي: من 8 حتى 21 من شباط/ فبراير. وحسب ما هو مقرر ستنطلق البطولات الثلاث الكبرى الأخرى لكرة المضرب (غراند سلام) في المواعيد التالية: بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في باريس في 23 أيار/ مايو، وبطولة ويمبلدون في لندن في 28 حزيران/ يونيو، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 30 آب/ أغسطس.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
مباراة "سوبر باول"
من المقرر أن تجري المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية في 7 شباط/ فبراير، إلا إذا كان لكورونا رأي آخر. وملعب المباراة سيكون استاد ريموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. ومباراة "سوبر باول" واحدة من أكثر الأحداث الرياضية متابعة؛ إذ يشاهدها عبر البث المباشر عدة ملايين من المتفرجين.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
انطلاق سباقات الفورملا-1 في أستراليا
بطولة العالم في الفورمولا-1 تم اختصارها بسبب الجائحة. في عام 2021 ستجري سباقات أكثر من أي عام مضى. سيكون هناك 23 سباق جائزة كبرى، واحد منها للمرة الأولى في السعودية. ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 23 آذار/ مارس بسباق الجائزة الكبرى في أستراليا، حيث سيظهر مايك شوماخر، ابن ميشائيل شوماخر، للمرة في سباق الدرجة الأولى.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
بطولة العالم للهوكي
من المقرر أن يقام كأس العالم للهوكي في بيلاروسيا ولاتفيا في الفترة بين 21 مايو/أيار وحتى 6 حزيران/يونيو. وقد لا تقام البطولة في بلاروسيا نظراً للضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للهوكي IIHF لسحب حق الاستضافة من منسك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. في حال حدوث ذلك ستحل حليفة بيلاروسيا الأقرب، روسيا، محلها في الاستضافة المشتركة.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
كأس الأمم الأوروبية في 12 دولة
تغير التاريخ، لكن قميص المنتخب الألماني لم يتغير: نيكو شولتس وسيرغ غنابري وتيمو فيرنر ورفاقهم سيرتدون تلك القمصان في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تأجلت سنة بسبب الوباء. وستجري منافسات البطولة بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/يوليو في 12 دولة أوروبية كما كان مخططاً لها في الأساس. ستستضيف مدينة ميونيخ الألمانية أربع مباريات، بينما تجري مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في مدينة لندن الإنكليزية.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
سباق فرنسا الدولي للدراجات
تنتهي ثلاث من 21 مرحلة من سباق فرنسا الدولي للدرجات (تور دو فرانس) بمرتفع يتعين على المتسابقين صعوده. وستقام البطولة بين 26 حزيران/ يونيو و18 تموز/يوليو. ويدافع السلوفيني تادي بوغاتشر عن لقبه. ويتعين على المتنافسين صعود جبل مونت فينتوكس مرتين في يوم واحد. الختام سيكون مع المسافة الطويلة للبطولة التي تبلغ في عام 2021 حوالي 3383 كيلومتراً، ونهاية المطاف كما هي العادة تكون في باريس.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان
"سنجعل هذه الألعاب الأولمبية رمزاً عظيماً للتضامن والوحدة في هذا العالم"، يقول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. وقد كلفت تأجيل موعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو من عام 2020 إلى 2021 الدولة المضيفة اليابان حوالي مليار يورو. وستجري الألعاب الأولمبية الاعتيادية من 23 تموز/ يوليو إلى 8 آب/أغسطس وتلك الخاصة يذوي الاحتياجات الخاصة من 24 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
سباقات الرجل الحديدي في هاواي
في عام 2019 وقفت الألمانية آنه هاوغ (في الصورة) ومواطنها يان فرودينو على منصة تتويج مسابقات الرجل الحديدي "أيرون مان" في هاواي. وتتألف المسابقة من ثلاثة أجزاء: جري وسباحة وركوب الدراجة الهوائية. وأجبرت الجائحة المنظمين في البداية على تأجيلها ومن ثم إلغائها نهائياً عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1978. النسخة 44 من المسابقة ستجري في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021. شتيفان نستلر/خ.س.