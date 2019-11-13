أحزاب تونسية تمرر عريضة لسحب الثقة من الغنوشي

أودع نواب في تونس اليوم الخميس (16 يوليو/تموز 2020) عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية صاحبة الكتلة الأكبر راشد الغنوشي.

وضمت القائمة العدد المطلوب الممثل لثلث نواب البرلمان (73 نائبا) لدى مكتب رئاسة البرلمان تمهيداً لتحديد جلسة عامة من أجل التصويت عليها. بيد أن سحب الثقة من الغنوشي يتطلب تصويتا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات).

وقال رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان حسونة الناصفي في مؤتمر صحفي: "سنسعى لحشد أكثر ما يمكن من النواب من أجل التصويت على العريضة في الجلسة العامة وسحب الثقة".

وتتهم الأحزاب الموقعة على العريضة، ومن بينها ثلاثة أحزاب شريكة لحركة النهضة في الحكومة المستقيلة، الغنوشي بارتكاب خروقات والفشل في إدارة الجلسات والتغاضي عن بعض الأمور.

وشاب التوتر الكثير من الجلسات العامة في البرلمان التونسي المنتخب في 2019 في ظل وجود نواب عن أحزاب على طرفي نقيض، ولا سيما حزبي حركة النهضة الإسلامية وائتلاف الكرامة المحافظ من جهة، والحزب الدستوري الحر الممثل لواجهة النظام السابق قبل ثورة 2011 من جهة ثانية.

واليوم تعطلت أشغال الجلسة العامة في البرلمان المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر المعارض الذي يدعو أيضا لسحب الثقة من الغنوشي ومراجعة الإجراءات الأمنية داخل البرلمان.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أعلن استقالته من منصبه أمس الأربعاء كما أعفى وزراء حركة النهضة من مناصبهم، في خطوة تعكس التوتر داخل الائتلاف الحكومي.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)