 أحزاب ″إشارة المرور″.. اتفاق على حكومة تنهي حقبة ميركل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.11.2021

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أحزاب "إشارة المرور".. اتفاق على حكومة تنهي حقبة ميركل

توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا وحزبا الخضر والليبرالي إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية (إشارة المرور) لخلافة حكومة المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل. فما هي أبرز الخطوط العريضة لنص الاتفاق؟

توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا.

توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا.

قال أولاف شولتس وزير المالية الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي والمستشار المستقبلي اليوم الأربعاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) إنه توصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر لتشكيل حكومة ائتلافية (حكومة إشارة المرور) تسدل الستار على حقبة المستشارة أنغيلا ميركل.

مختارات

يسعى كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في ألمانيا إلى إعادة حزبه إلى واجهة الحكم. ويعمل ليندنر لتحقيق هذا المبتغى على تسريع وتيرة مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي دون التفريط في وضع الشروط.

أعربت غالبية الألمان عن تأييدها لتشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما يؤيد 22% آخرين تشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا"، الذي يضم التحالف المسيحي والخضر والأحرار.

وينص الاتفاق، الذي جاء في 177 صفحة، وتم التوصل إليه بعد محادثات على مدى شهرين، على أن الأحزاب الثلاثة ترغب تسريع وتيرة الاستثمار العام في التكنولوجيا الخضراء والرقمنة مع العودة إلى القيود الصارمة على حدود الديون اعتبارا من 2023.

ويضع الاتفاق أساسا لأول حكومة ائتلافية بين أحزاب: الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) والخضرأو ما يعرف بائتلاف "إشارة المرور" (نسبة إلى ألوان هذه الأحزاب)، ويكتب النهاية لسيطرة حكومة المحافظين بزعامة ميركل بعد 16 عاما في الحكم، ويؤذن أيضا لحقبة جديدة في علاقات ألمانيا بأوروبا والعالم.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في برلين وهو واقف بين زعماء الأحزاب الثلاثة: "نريد أن نتحلى بالشجاعة لإحراز المزيد من التقدم.. سنستثمر الكثير لاحتفاظ ألمانيا بالريادة". وهو ما أطده من خلال تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.

كما أعلن شولتس عن تشكيل فريق دائم في ديوان المستشارية لإدارة أزمة كورونا ومكافحة تطورها المأساوي. وأوضح أن الحكومة الجديدة والتي يطلق عليها اسم ائتلاف "إشارة المرور" ستعمل على تشكيل هذا الفريق. واتفق الائتلاف الحكومي الجديد على تخصيص مليار يورو لمكافأة أطقم الرعاية الطبية عن الأعباء الخاصة التي تتحملها هذه الأطقم في ظل أزمة كورونا.

وترحل ميركل تاركة خلفها فراغا كبيرا، بعد أن أبحرت بألمانيا وأوروبا وسط أمواج أزمات كثيرة، وكانت بطلة للديمقراطية الليبرالية في مواجهة موجة متزايدة من الاستبداد والسلطوية في جميع أنحاء العالم.

لكن منتقديها يقولون إنها تمكنت من إدارة المشكلات بدلا من حلها وتركت لمن يخلفها قرارات صعبة على جبهات كثيرة. ويواجه الائتلاف الجديد تحديات فورية وسط أسوأ تفش لكوفيد-19 ومعاناة أوروبا من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة الحدود مع بيلاروسيا بسبب وجود آلاف المهاجرين غير النظاميين.  

ع.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)

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