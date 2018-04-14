 أحزاب ألمانية ترد على خطة زيهوفر المتشددة بشأن الهجرة | أخبار | DW | 11.07.2018

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أخبار

أحزاب ألمانية ترد على خطة زيهوفر المتشددة بشأن الهجرة

أثارت خطة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر استياء الاشتراكيين والخضر والليبراليين. ويعود سبب الاستياء إلى أن الخطة تستثني نقاطاً في غاية الأهمية. لكن الخطة قوبلت بالترحيب من قبل حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي.

Deutschland Seehofer präsentiert seinen Masterplan Migration in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

قدم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر "خطته الشاملة" بشأن الهجرة، والتي أثارت الكثير من ردود الأفعال خاصة حيال مصطلح "مراكز العبور" المثير للجدل. والذي رفضه  بشدة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الذي يحكم ألمانيا. وأكد زيهوفر على أن الخطة كانت مقترحاً أعدته وزارته، وليست "خطة رئيسية للائتلاف".

مختارات

اتهمت منظمة "برو أزول" المعنية بالدفاع عن اللاجئين وزير الداخلية زيهوفر بتحويل ألمانيا من دولة استقبال إلى دولة ترحيل من خلال خطته. يأتي هذا في وقت تشهد فيه ألمانيا أزمة سياسية بسبب الخلاف بين ميركل وزيهوفر حول الخطة. (02.07.2018)

يصر وزير الداخلية زيهوفر على منع لاجئين مسجلين في دول أخرى من دخول ألمانيا، ورغم أن اتفاق الائتلاف الحكومي ينص على ضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أوروبية لإعادة اللاجئين، مازال زيهوفر يصر على تطبيق خططه. (06.07.2018)

وقد أثارت "الخطة" غضب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إذ انتقدت مالو دراير، رئيسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس، وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي،  هذه الخطة  وقالت إنه من "غير المقبول" أن يتقدم زيهوفر بخطة مثل هذه ضارباً بعرض الحائط اتفاقيات الائتلاف الحكومي. وقال نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر متهكماً: "لا داعي لحصول الحزب الديمقراطي الاشتراكي على مزيد من العروض في المسرح الصيفي" ، مضيفًا: "نحن نتحدث عن أي خطة رئيسية أخرى غير اتفاقية الائتلاف".

أما الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل  قال إنه ما بين توافقات الائتلاف والنقاشات حول مسألة اللجوء، فإن لدى زيهوفر ما يكفي من الأمور، التي كان عليه أن ينشغل بها.

اليسار والخضر والديمقراطي الحر غير راضين

 المعارضة أيضا أبدت عدم رضاها عن خطة وموقف وزير الداخلية، فقد صرح ميشائيل تيورير نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) البرلمانية، بأن "زيهوفر كان وما يزال بمثابة مادة شديدة الانفجار للحزب المسيحي الديمقراطي وللحكومة الاتحادية". أما المتحدثة باسم سياسة الهجرة من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، ليندا تيوتبيرغ، فترى بدورها خطة زيهوفر بأنها "مخيبة للآمال" لأنها احتوت فقط على "توصيف للمشكلة" بدلاً من طرحها حلولاً ملموسة.

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ألمانيا: أبرز إجراءات الخطة الشاملة للهجرة

أما رئيس كتلة حزب الخضر البرلمانية انطون هوف رايتر، تحدث عن الخطة منتقداً عدم ذكرها شيئاً عن أسباب هروب اللاجئين ولا عدد وفيات من يحاولون عبور البحر المتوسط ولا الكيفية التي يمكن من خلالها منع أو تقليل عدد تلك الوفيات. ويرى هوف رايتر أن الخطة توضح كيف أن زيهوفر كوزير للداخلية يتصرف بشكل "غير مناسب، غير قادر على المساومة وغير مسؤول".

رئيس كتلة الحزب اليساري بيرند ريكسينغر قال لصحيفة "نيو أوسنابروكر تسايتونغ" إنه لا يبدو أن أحداً في الحكومة مستعد أو قادر على وضع زيهوفر الذي "هو خارج عن السيطرة تماما" داخل حدوده.

شكوك لدى منظمات المساعدة

وأكد زيهوفر أن التحول في سياسة اللجوء يقترن بجهود متزايدة من أجل الاندماج. وتبدو الفكرة المهيمنة في قائمة إجراءات وزير الداخلية هي تنظيم الهجرة مع ضمان الحقوق الإنسانية. ومع ذلك، فقد شككت العديد من منظمات الإغاثة في هذا الأمر. إذ قال دومينيك بارتش ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ألمانيا، إن "الخطة تركز فقط على تشديد الإدارة والمسائل الإجرائية وتهمل أهم شيء: الناس". وقال أولريش ليلي رئيس منظمة دياكوني الألمانية، إن الخطة تدار بواسطة أولئك الذين "يريدون نبذ المبادئ الإنسانية لمجتمعنا".

هؤلاء موافقون على الخطة

لكن خطة زيهوفر حظيت بالترحيب من جانب أطراف أخرى، إذ تحدث نائب رئيس كتلة التحالف المسيحي البرلمانية، شتيفان هاربارث عن "فراغ في تشريعات اللجوء"، وهو الأمر الذي وجد دعماً من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي البافاري. كذلك رحب رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، ألكسندر غولاند، ورئيسة كتلة الحزب البرلمانية، أليس فايدل، بخطة زيهوفر. فتقديم إعانات عينية بدلاً من النقدية للاجئين في مراكز الاستقبال، كانت إحدى مطالب حزب البديل التي وردت في خطة زيهوفر.

عماد حسن

المصدر: مهاجر نيوز

  • Brüssel Bundeskanzlerin Angela Merkel (Getty Images/J. Taylor)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    انتقاد لنتائج قمة بروكسل

    الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.

  • Deutschland Dänemark Grenze bei Padborg Flüchtlinge aus Syrien (Getty Images/S. Gallup)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    خطة شاملة وخلاف في الجزئيات

    وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.

  • Flüchtlinge am Münchener Bahnhof (Reuters/M. Dalder)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراقبة الحدود

    من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.

  • Deutschland, Flüchtlingsunterkunft im Flughafen Tempelhof (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراكز المرساة

    يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.

  • Österreich Salzburg Hauptbahnhof Flüchtlinge Polizei Grenze (picture-alliance/dpa/B. Gindl)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حد أعلى

    نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.

  • Grenze zwischen Griechenland und Türkei (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حماية الحدود الخارجية لأوروبا

    من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

تصاعدت حدة الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي بألمانيا بشأن اللاجئين والهجرة حتى أن زيهوفر لوح بتقديم استقالته. الخلاف بات مفتوحاً على سيناريوهات عدة. لكن ما هي أهم نقاط الخلاف بين ميركل وحليفها هورست زيهوفر؟ (02.07.2018)  

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ألمانيا: أبرز إجراءات الخطة الشاملة للهجرة  

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