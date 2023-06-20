أحد الناجين: لقد أغرقوا قارب المهاجرين عمدا

تونس: 11 قتيلا وعشرات المفقودين في حادث غرق جديد لقارب مهاجرين

ارتفعت حصيلة غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية إلى 11 قتيلا و44 مفقودا. وانتشل حرس السواحل التونسية 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل البلاد منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو/تموز، وهو رقم غير مسبوق.