أحد الناجين: لقد أغرقوا قارب المهاجرين عمدا

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أحد الناجين من كارثة غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان يروي ما حدث له.
ارتفعت حصيلة غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية إلى 11 قتيلا و44 مفقودا. وانتشل حرس السواحل التونسية 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل البلاد منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو/تموز، وهو رقم غير مسبوق.
فيما يبدو أنها مؤاخذات على تحقيق أثينا الخاص بغرق قارب المهاجرين قبالة الساحل اليوناني، طالب نواب في البرلمان الأوروبي بـ "تحقيق دولي مستقل وشفاف". فما فرص أن يبصر هذا التحقيق النور؟
تتزايد الشكوك حول مسؤولية خفر السواحل اليونانية عن انقلاب قارب للاجئين أودى بحياة مئات المهاجرين. ويطالب سياسيون أوروبيون بضرورة إجراء تحقيق شفاف في الحادث ومحاسبة المسؤولين.
بعد توجه أصابع الاتهامات لبلاده بناء على شهادات لناجين وتصريحات لفرونتكس، حمّل رئيس الوزراء اليوناني المهربين مسؤولية غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل بلاده منتصف الشهر الجاري.
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