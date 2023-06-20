 أحد الناجين: لقد أغرقوا قارب المهاجرين عمدا | DW الأخبار | DW | 07.08.2023

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أحد الناجين: لقد أغرقوا قارب المهاجرين عمدا

أحد الناجين من كارثة غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان يروي ما حدث له.

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16.06.2023*****Syrian survivor Fedi, 18, who was rescued with other refugees and migrants at open sea off Greece after their boat capsized, cries as he reunites with his brother Mohammad, who came to meet him from Italy, at the port of Kalamata, Greece, June 16, 2023. REUTERS/Stelios Misinas

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Krankenwagen warten an der syrisch-libanesischen Grenze bei Arida im Nordlibanon auf die Ankunft der libanesischen und palästinensischen Leichen, die ertrunken sind, als ein Boot mit illegalen Einwanderern vor der syrischen Küste sank. Mehr als 80 libanesische, syrische und palästinensische Leichen wurden von den syrischen Behörden geborgen. +++ dpa-Bildfunk +++

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NIAMEY, NIGER - AUGUST 06: General Abdourahmane Tchiani (C) Commander of the Presidential Guard Regiment, who led the junta called the National Council for the Protection of the Homeland (CNSP) after the coup and headed the transitional government, attends the demonstration of coup supporters and greets them at a stadium in the capital city of Niger, Niamey on August 6, 2023. The 7-day deadline given by Economic Community of West African States (ECOWAS) to the military junta on July 30 for the release and reinstatement of President Mohamed Bazum will expire before midnight. Balima Boureima / Anadolu Agency

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Titel: US Embassy blasts: Kenyan victims plead for help 25 years on Bildbeschreibung: Esther, a survivor of an attack by al-Qaida on the US Embassy in Nairobi in 1998, speaks to DW 25 years later. Herkunft: DW Ort: Nairobi, Kenya Sendedatum: 07.08.2023 Schlagwörter: Terroranschlag, Überlebende, US Botschaft Nairobi, Kenia, Al-Kaida

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Menschen harren in Rettungsinseln auf dem Mittelmeer aus bevor sie gerettet werden konnten. Bei den Schiffsunglück vor Tunesien ist ein überfülltes Holzboot mit 110 Menschen kenterte wie die deutsche Rettungsorganisation Resqship mitteilte. Deren Segelboot «Nadir» habe zusammen mit dem Segelboot «Astral» der spanischen Hilfsorganisation Open Arms die ins Wasser gestürzten Menschen an Bord oder auf Rettungsinseln befördern können.Als sich am Morgen Boote der tunesischen Küstenwache näherten, sei bei den Schiffbrüchigen Panik ausgebrochen, weil sie nicht wieder zurück nach Tunesien gebracht werden wollten, hieß es in einer Mitteilung von Resqship. Die Menschen sprangen teilweise von den Rettungsinseln ins Wasser. Die Küstenwache ordnete daraufhin an, dass die Segelboote alle Menschen aufnehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

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14.06.2023 ****A undated handout photo provided by the Hellenic Coast Guard shows migrants onboard a boat during a rescue operation, before their boat capsized on the open sea, off Greece, June 14, 2023. Hellenic Coast Guard/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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