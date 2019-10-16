 أحدث هواتف ″غوغل″ .. مزود برادار! | عالم المنوعات | DW | 15.10.2019

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منوعات

أحدث هواتف "غوغل" .. مزود برادار!

في محاولة جديدة لمنافسة رواد صناع الهواتف الذكية حول العالم، أعلنت شركة "غوغل" عن هاتفها المحمول الجديد المزود بخاصية الرادار .. فكيف يعمل هذا الرادار؟ وما هو سعر الهاتف الجديد؟

Produktfoto Google Pixel 2 (picture-alliance/AP Photo/J. Chiu)

كشفت شركة "غوغل" الثلاثاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) عن هاتفين ذكيين جديدين من نوع "بيكسل" مزودين بكاميرات عالية الجودة ومستشعر راداري ومساعد افتراضي أسرع. كما أعلنت "غوغل"، خلال حدث إعلامي أقيم بمدينة نيويورك، عن أول حاسوب محمول لها بسعر يبدأ من 649 دولاراً، وأول سماعات أذن لاسلكية ومكبر صوت ذكي بحجم شطيرة البرجر، بالإضافة إلى تحديثات لجهازها الخاص لتوجيه الشبكة اللاسلكية، والذي نال إشادة من جانب الكثيرين.

وكانت "غوغل" قررت اقتحام عالم الأجهزة الإلكترونية قبل حوالي أربع سنوات تنفيذاً لخطة تستهدف إنتاج أجهزة أكثر تميزاً عبر تزويدها بقدرات الذكاء الاصطناعي على نحو أسرع وأفضل مقارنة بالأجهزة المنافسة، إلا أن خطة "جوجل" حققت نتائج متباينة حتى الآن لعدة أسباب.

وتتصدر أجهزة "غوغل" مخفضة السعر المبيعات بالفعل، ولكنها أبعد ما تكون عن تحقيق أرباح حقيقية للشركة، بالإضافة إلى ميل المستهلكين حالياً نحو الاحتفاظ بأجهزتهم لفترات زمنية أطول.

مختارات

وفيما يتعلق بالأجهزة الأعلى سعراً، تعتبر فرص نجاحها محدودة نسبياً مقارنة بمنتجات كبار المنافسين، مثل "سامسونغ" و"أبل"، بسبب تسويق "جوجل" المحدود، حيث قال محلل الأجهزة الإلكترونية بمجال أبحاث سوق التكنولوجيا، موريس كلاين، إن المستهلكين بدأوا بالفعل البحث عن خيارات أرخص للهواتف الذكية، وهو ما "صب في صالح هاتف بيكسل 3A" الذي طرحته شركة "غوغل" في شهر مايو/ أيار بسعر يبدأ من 399 دولاراً.

ورفع "بيكسل 3A" مبيعات عملاق التقنية من الهواتف الذكية إلى 4.1 مليون جهاز في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ4.7 مليون جهاز خلال عام 2018 بأكمله، وفقاً لشركة "آي دي إس" لأبحاث سوق التكنولوجيا.

أما الجيل الرابع من هواتف بيكسل، فتبدأ أسعارها من 799 دولاراً وتتميز بخاصية تكنولوجيا الرادار التي تمكن المستخدم من إصدار أوامر للهاتف عن طريق التلويح باليد فوق الشاشة. ووفقاً لمديرة الإنتاج في مشروع بيكسل، شيري لين، اختبرت شركة "غوغل" تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، لكنها وجدت أنها "لا تعمل على نحو جيد في حالة وجود أشجار وأبنية على الطريق"، ما يعني الحاجة إلى قيام شركات الاتصالات بالانتهاء من تشييد البنية التحتية "قبل البدء في تمرير تكلفة التكنولوجيا الجديدة للآخرين".

د.ب/ ي.أ (رويترز)

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    الفيل في الغرفة

    قال كريستيان جوك المدير الإداري لشركة " معارض برلين" في كلمته الافتتاحية إن أجهزة التلفاز لن تحتل مركز الصدارة في المعرض هذا العام، بل إن الهواتف الذكية سيكون لها الاهتمام الأكبر مع انتشار شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم. وقال إن بدء تشغيل شبكات الجيل الخامس سيحدث نقلة نوعية في عام 2020.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    التلفاز لم يلقى حتفه بعد

    أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الرقمية اليومية ، ولكن لا يزال هناك طلب على الأجهزة الأكبر حجمًا مثل أجهزة التلفاز. وفقًا لمارك وايتن من شركة أمازون ، ستصبح أجهزة التحكم عن بُعد (الريموت كنترول) غير ضرورية بعد تطبيق نظام التحكم الصوتي.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تنفيذ الأوامر الصوتية

    المساعدون الصوتيون. يستمعون إلى ما نقوله ثم يقومون بتنفيذ أوامرنا مثل تشغيل الميكروويف أو الراديو حتى لا نحرك أصابعنا، هذه نقلة نوعية كبيرة للبشرية! في الصورة ، يعرض أحد الموظفين مكبر صوت لاسلكي.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    وفرة المساعدين في المنزل

    "ميلي"، شركة ألمانية تصنع الأجهزة المنزلية منذ فترة طويلة .توضح الصورة أعلاه موظفة تقدم نموذجًا جديدًا للمكنسة الكهربائية. يتميز المعرض باحتوائه على مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية، حيث أصبح الكثير منها الآن قادرا على فعل أشياء لا يمكن لأحد أن يحلم بها منذ عقد أو عقدين.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تنظيف الواقع الافتراضي

    قد يسأل الكثيرون ما الذي يفعله الرجل بنظارات الواقع الافتراضي ومكنسة كهربائية؟ الجواب هو أنه يستخدم النظارات للتحكم بالمكنسة الكهربائية وتنظيف الزوايا التي يريدها. من المفترض أن يكون هذا هو مستقبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية، لكن لا يزال هناك بعض الوقت .

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تشجيع الابتكار

    بالنسبة للجهات الفاعلة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية وصناعة الأجهزة المنزلية ، تحول معرض IFA الدولي في برلين إلى حدث سنوي لا ينبغي تفويته. يضم المعرض أيضا، مرحلة للابتكار حيث تقدم الشركات الناشئة ومختبرات البحوث والجامعات والشركات الفردية منتجاتها وحلولها الحديثة.


مختارات

الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

يبدو أن معرض IFA الدولي في برلين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة أنه جاء بالتزامن مع قرب تشغيل شبكة الجيل الخامس، التلفاز حاضر بقوة في المعرض رغم ازدياد شعبية الهاتف الذكي. (06.09.2019)  

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