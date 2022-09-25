 أحدث طبلات الأذن الاصطناعية | المستقبل الآن | DW | 25.09.2022

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المستقبل الآن

أحدث طبلات الأذن الاصطناعية

يمكن أن تصاب طبلة الأذن لدينا بجروح، لدرجة قد تفقدنا القدرة على السمع. لذا أنتج فريق بحثي في دريسدن بديلاً يسمح بتجديد طبلة الأذن بشكل دائم وكامل.

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أحدث طبلات الأذن الاصطناعية 25.09.2022

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المستقبل الآن - مواجهة الأمطار الغزيرة والفيضانات وغيرها 18.09.2022

Meteor running in the starry sky, toward the planet Earth, before an imminent catastrophe. Elements of this image furnished by NASA

اِسأل. 18.09.2022

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قياس قدرات الحركة والتنقل 25.09.2022

Auf dem Bild: Symbolbild Wasserstrudel. Rechte. picture alliance/chromorange/Steeger

اسأل! 25.09.2022

3d illustration, close up of microscope bacteriophage on red background

العاثيات كبديل للمضادات الحيوية 25.09.2022

Die Röntgenfotos zeigen die Vielfachknochenbüche eines jungen Mannes, der bei einem Motorradunfall zu Schaden kam.Aufnahme vom 23.05.2003. Der Unterschenkel wurde gleich dreimal gebrochen aber auch der Oberschenkel und die Hüfte waren durch Brüche in Mitleidenschaftgezogen. Mit viel Technik , mit Metallplatten und Nagelungen wurden die Schäden korrigiert. Die Aufnahmen zeigen auch verschiedene Stadien des Behandlungsprozesses und dokumentieren zugleich die Gefährlichkeit des Motorradfahrens. Foto: Klaus Rose dpa

معدات إصلاح الكسور في العظام 25.09.2022

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Main title: Hearing impairment.. Disabilities not registered in the lists of war victims in Yemen Photo's title: A Yemeni woman with a hearing loss installs a hearing aid in a clinic Place & Date : Sana'a, 2018. Copyright / Photographer: : Farouk Mokbel exclusive for DW

"ضعف السمع" .. إعاقات غير مسجلة بقوائم ضحايا الحرب في اليمن 18.04.2022

غالبا ما تتسبب الحروب في أضرار غير مسجلة ضمن الإعاقات التي تحدث من جرائها، كما هو الحال في حرب اليمن، التي فقد فيها الكثير من الناس حاسة سمعهم. والسبب الأول هو الانفجارات القوية للقنابل. مراسلة DW عربية توضح القضية.

Eine Frau trägt am 11.03.2014 am Vodafone-Stand auf der Computermesse CeBIT in Hannover (Niedersachsen) eine Samsung-Smartwatch mit dem Namen «Samsung Gear Fit» an ihrer Hand. Die Uhr ist eine Neuheit von Samsung. Foto: Christoph Schmidt/dpa

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يواجه من يعانون من ضعف أو انعدام حاسة السمع العديد من المواقف التي قد تشكل خطراً على حياتهم. تطبيق على ساعة اليد يساعد هذه الفئة من البشر. كيف يعمل هذا الاختراع الجديد؟ وبما يتميز عن غيره؟

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لو شعرت بحكة في الأذن.. حذار من هذه الخطوات! 04.01.2022

في بعض الأحيان تحدث حكة في الأذن بشكل مزعج للغاية وتسبب خدوشاَ. يلجأ الكثيرون بعد ذلك إلى حلول لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور، مثل استخدام الأعواد القطنية لإيقاف الحكة. فما الحل؟