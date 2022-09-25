أحدث طبلات الأذن الاصطناعية

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يمكن أن تصاب طبلة الأذن لدينا بجروح، لدرجة قد تفقدنا القدرة على السمع. لذا أنتج فريق بحثي في دريسدن بديلاً يسمح بتجديد طبلة الأذن بشكل دائم وكامل.
يقلل الأسماك من خطر الإصابة بفقدان السمع. إذ تؤكد دراسات عدة أن تناول تناول السمك له فوائد عديدة فهو يحتوي على "الأوميغا 3"، الذي له تأثير جيد على السمع، كما أن تناول السمك أسبوعيا يقي من الكثير من الأمراض. لنتعرف عليها!
غالبا ما تتسبب الحروب في أضرار غير مسجلة ضمن الإعاقات التي تحدث من جرائها، كما هو الحال في حرب اليمن، التي فقد فيها الكثير من الناس حاسة سمعهم. والسبب الأول هو الانفجارات القوية للقنابل. مراسلة DW عربية توضح القضية.
يواجه من يعانون من ضعف أو انعدام حاسة السمع العديد من المواقف التي قد تشكل خطراً على حياتهم. تطبيق على ساعة اليد يساعد هذه الفئة من البشر. كيف يعمل هذا الاختراع الجديد؟ وبما يتميز عن غيره؟
في بعض الأحيان تحدث حكة في الأذن بشكل مزعج للغاية وتسبب خدوشاَ. يلجأ الكثيرون بعد ذلك إلى حلول لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور، مثل استخدام الأعواد القطنية لإيقاف الحكة. فما الحل؟
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