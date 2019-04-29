أحدث أفلام Avengers يحطم الرقم القياسي للإيرادات السينما

في أسبوع واحد فقط، نجح الجزء الرابع من سلسلة أفلام Avengers في تخطي حاجز المليار دولار بشباك التذاكر لدور العرض في عدة دول ليكون بذلك الأسرع من حيث تحقيق مكاسب مالية في تاريخ السينما، وفقا لما أعلنته شركة والت ديزني ببداية الأسبوع. وحقق الفيلم في يوم عرضه الأول، الجمعة 26 أبريل/نيسان، 350 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة وكندا فقط.

أما خارج أمريكا الشمالية، فقد جمع الفيلم 859 مليون دولار، وصل نصيب الصين وحدها منهم إلى 330 مليون دولار. وتؤكد هذه الأرقام نجاح شركة ديزني الأمريكية في تغطية تكلفة إنتاج وتسويق الفيلم كلها.

ويبقى الرقم القياسي من نصيب الجزء الثالث من هذا الفليم حيث حقق 640 مليون دولار أمريكي خلال الأسبوع الأول من عرضه العام الماضي.

وتكمن الأسباب الرئيسية للنجاح الضخم الذي حققه الفيلم في كونه عرض في العديد من دور السينما حول العالم، وليس في الولايات المتحدة فقط. كما يعود الفضل في نجاحه أيضا إلى الجمهور الضخم المتابع للسلسلة، خاصة بعد نجاح الجزء الثالث منها.

ويعد الفيلم الجديد الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، المكونة من أربعة أفلام، والكاشف لمصير شخصياته من الأبطال الخارقين، والتي تم إنتاج أفلام أخرى سابقة لكل منها، مثل الرجل الحديدي وثور وكابتن أمريكا.