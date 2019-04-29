أحدث أفلام Avengers يحطم الرقم القياسي للإيرادات السينما

في أسبوع واحد فقط، نجح الجزء الرابع من سلسلة أفلام Avengers في تخطي حاجز المليار دولار بشباك التذاكر لدور العرض في عدة دول ليكون بذلك الأسرع من حيث تحقيق مكاسب مالية في تاريخ السينما، وفقا لما أعلنته شركة والت ديزني ببداية الأسبوع. وحقق الفيلم في يوم عرضه الأول، الجمعة 26 أبريل/نيسان، 350 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة وكندا فقط.
أما خارج أمريكا الشمالية، فقد جمع الفيلم 859 مليون دولار، وصل نصيب الصين وحدها منهم إلى 330 مليون دولار. وتؤكد هذه الأرقام نجاح شركة ديزني الأمريكية في تغطية تكلفة إنتاج وتسويق الفيلم كلها.
ويبقى الرقم القياسي من نصيب الجزء الثالث من هذا الفليم حيث حقق 640 مليون دولار أمريكي خلال الأسبوع الأول من عرضه العام الماضي.
وتكمن الأسباب الرئيسية للنجاح الضخم الذي حققه الفيلم في كونه عرض في العديد من دور السينما حول العالم، وليس في الولايات المتحدة فقط. كما يعود الفضل في نجاحه أيضا إلى الجمهور الضخم المتابع للسلسلة، خاصة بعد نجاح الجزء الثالث منها.
ويعد الفيلم الجديد الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، المكونة من أربعة أفلام، والكاشف لمصير شخصياته من الأبطال الخارقين، والتي تم إنتاج أفلام أخرى سابقة لكل منها، مثل الرجل الحديدي وثور وكابتن أمريكا.
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"بطلات خارقات" يتربعن على عرش شاشات السينما
بري لارسون: الكابتن مارفل
تلعب الممثلة الأمريكية بري لارسون دور البطلة الخارقة في "كابتن مارفل"، حيث تقوم بدور طيار سابق في القوات الجوية، التي تتحول إلى بطلة خارقة فجأة. ووفقاً لدراسة أمريكية جديدة أعدتها وكالتي "CAA" و"Shift7"، فإن الأفلام التي تطرح صوراً قوية عن النساء تحقق أرباحاً طائلة في شباك التذاكر.
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"بطلات خارقات" يتربعن على عرش شاشات السينما
غال غاردوت المرأة الخارقة
فيلم "المرأة الخارقة" مستوحى من إحدى شخصيات القصص الهزلية "دي سي يونيفرس" 2017 بمشاركة ملكة جمال إسرائيل السابقة غال غادوت كممثلة رئيسية. اعتبر العديد من النقاد هذا الفيلم بمثابة بيان نسوي يدعم المرأة. حقق الفيلم بعد عروضه الأولى في السينما نجاحاً كبيراً، بعدما نجح في تحقيق إيرادات قدرت بحوالي 822 مليون دولار أمريكي. مما جعله من بين الأفلام الـ10 الأكثر نجاحاً في عام 2017.
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"بطلات خارقات" يتربعن على عرش شاشات السينما
روغ واحد: فيليسيتي جونز تقاتل نجمة الموت
كان فيلم الخيال العلمي الأمريكي "روغ ون: قصة من حرب النجوم" ثاني أكثر الأفلام نجاحاً لعام 2016. اجتاز فيلم الخيال العلمي ما يسمى اختبار"بيكدل". القياس النوعي الذي طور لأول مرة في عام 1985، ويفحص ما إذا كانت الأفلام التي تحتوي على امرأتين على الأقل تتحدثان مع بعضهما البعض عن شيء آخر غير الرجل.
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"بطلات خارقات" يتربعن على عرش شاشات السينما
"الأرملة السوداء": سكارليت جوهانسون
فيلم من سلسلة أفلام "مارفل" اجتاز اختبار "بيكدل" أيضاً، وحقق أرباح تجاوزت الـ 1.4 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. كما احتل المرتبة الثامنة على قائمة أكثر الأفلام نجاحاً في العالم.
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"بطلات خارقات" يتربعن على عرش شاشات السينما
ترويض الوحش: إيما واستون
حقق فيلم والت ديزني الموسيقي "الحسناء والوحش" الذي لعبت فيه الممثلة "إيما واتسون" دور البطولة في عام 2017، حوالي 1.26 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. ورشح لجائزتي أوسكار (أفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاجي). كما احتل المرتبة الثانية على قائمة الأفلام الأكثر نجاحاً لعام 2017، و المرتبة 14 في العالم على الإطلاق.
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"بطلات خارقات" يتربعن على عرش شاشات السينما
"النمر الأسود"
تلعب فلورنسا كاسومبا، وأنجيلا باسيت، وليتيتيا رايت أدوار الخارقات في الفيلم الذي يجسد التحرر على مستويات متعددة، مما يسلط الضوء على الشخصيات من ذوي البشرة السمراء. ويوجه الفيلم الانتباه إلى "حساسية العصر الحديث" وكسر الصورة النمطية فيما يتعلق بأدوار الجنسين والهويات الاجتماعية. سابينه أولتز/ ريم ضوا