أحداث 30 يونيو.. نقطة فاصلة في تاريخ مصر المعاصر

أردوغان: ثمة احتمال لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مصر

بعد أن فقدت زخمها، ألمح الرئيس التركي أردوغان إلى أن تطبيع العلاقات مع مصر قد يأخذ دفعة، وأنه لا يوجد ما يمنع ارتقاء اللقاءات إلى المستوى الرفيع، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات "تؤذي" أحدهما الآخر.