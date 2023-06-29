أحداث 30 يونيو.. نقطة فاصلة في تاريخ مصر المعاصر

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عشر سنوات مرت على أحداث 30 يونيو. ينقسم الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، فالبعض يعتبر ما حدث ثورة شعبية ويصنف البعض الآخر ما حصل ضمن خانة الانقلاب.
افتتحت السلطات المصرية "سجنا نموذجيا" ضمن مساعي لمواجهة الانتقادات الحقوقية، غير أن أقارب المعتقلين يؤكدون أن الانتهاكات لا تزال متواصلة فيه، إلا أن السلطات تنفي سوء المعاملة وتقول الأوضاع في السجون تتحسن.
أكدت قناة الجزيرة إطلاق السلطات المصرية للصحفي هشام عبد العزيز الذي كان يعمل لدى الشبكة القطرية "بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات". وكانت زوجة الصحفي المصري قد أعلنت الخبر وقالت إن "هشام على الأسفلت" في إشارة إلى إخلاء سبيله.
بعد أن فقدت زخمها، ألمح الرئيس التركي أردوغان إلى أن تطبيع العلاقات مع مصر قد يأخذ دفعة، وأنه لا يوجد ما يمنع ارتقاء اللقاءات إلى المستوى الرفيع، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات "تؤذي" أحدهما الآخر.
تزامنا مع تجدد دعوات لخروج احتجاجات مناهضة للحكومة يوم 11 من الشهر الجاري في مصر، رصد تقرير حقوقي عمليات اعتقال في القاهرة وخارجها. الناشط علاء عبد الفتاح يعتزم تصعيد إضرابه عن الطعام تزامنا مع انطلاق قمة كوب 27.
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