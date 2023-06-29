 أحداث 30 يونيو.. نقطة فاصلة في تاريخ مصر المعاصر | DW الأخبار | DW | 30.06.2023

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أحداث 30 يونيو.. نقطة فاصلة في تاريخ مصر المعاصر

عشر سنوات مرت على أحداث 30 يونيو. ينقسم الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، فالبعض يعتبر ما حدث ثورة شعبية ويصنف البعض الآخر ما حصل ضمن خانة الانقلاب.

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