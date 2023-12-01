أحداث عام 2023 - آفاق العام الجديد

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تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات
تقارير وتحليلات
من تونس إلى أوروبا - مهاجرون يطاردون حلمهم في 2023
من تونس إلى أوروبا - مهاجرون يطاردون حلمهم في 2023
شكلت الهجرة من تونس طفرة في عام 2023، دفعت الاتحاد الأوروبي الى الإسراع بتوقيع "مذكرة تفاهم" مع شريكها الجنوبي.
سياسة
2023/12/18
١٨ ديسمبر ٢٠٢٣
حرب غزة - هل زادت من جرأة النظام الإيراني على القمع؟
حرب غزة - هل زادت من جرأة النظام الإيراني على القمع؟
في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس وانشغال العالم بتطوراتها، هكذا يقوم حكام إيران بتصفية حساباتهم مع منتقديهم في الداخل.
سياسة
2023/12/17
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
صلاح أوسيمين أو حكيمي.. من هو أفضل لاعب أفريقي في عام 2023؟
صلاح أوسيمين أو حكيمي.. من هو أفضل لاعب أفريقي في عام 2023؟
يتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023 ثلاثة من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية. فمن سيفوز بالجائزة المرموقة؟
عالم الرياضة
2023/12/9
٩ ديسمبر ٢٠٢٣
بعد الخروج مبكراً.. حان وقت "استيقاظ" كرة القدم الألمانية!
بعد الخروج مبكراً.. حان وقت "استيقاظ" كرة القدم الألمانية!
للمرة الأولى منذ بداية تنظيم كأس العالم للسيدات، تغادر ألمانيا البطولة من دور المجموعات. ما هي الأسباب؟
عالم الرياضة
2023/8/4
٤ أغسطس ٢٠٢٣
السعودية تعلن الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى
السعودية تعلن الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى
أعلن بيان للمحكمة العليا السعودية أن يوم 27 يونيو/ حزيران هو يوم الوقوف بعرفة وأن اليوم الذي يليه سيكون يوم عيد الأضحى.
سياسة
2023/6/18
١٨ يونيو ٢٠٢٣
متاحف مثيرة تفتح أبوابها في عام 2023
متاحف مثيرة تفتح أبوابها في عام 2023
في القاهرة ونيويورك ومدن أخرى تشهد هذه السنة افتتاح متاحف مثيرة ومتميزة، في جولتنا المصورة هذه نتعرف سوية على عشرة منها.
ثقافة
2023/3/16
١٦ مارس ٢٠٢٣
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