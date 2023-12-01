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أحداث عام 2023 - آفاق العام الجديد

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تقارير وتحليلات

تدفق حوالي 90 ألف إنسان من مهاجري جنوب الصحراء على تونس هذا العام بشكل غير مسبوق

من تونس إلى أوروبا - مهاجرون يطاردون حلمهم في 2023

من تونس إلى أوروبا - مهاجرون يطاردون حلمهم في 2023

شكلت الهجرة من تونس طفرة في عام 2023، دفعت الاتحاد الأوروبي الى الإسراع بتوقيع "مذكرة تفاهم" مع شريكها الجنوبي.
سياسة١٨ ديسمبر ٢٠٢٣
صورة لمهسا أميني تم رفعها خلال مسيرة في واشنطن تطالب بتغيير النظام في إيران بعد وفاتها - 19 أكتوبر 2023.

حرب غزة - هل زادت من جرأة النظام الإيراني على القمع؟

حرب غزة - هل زادت من جرأة النظام الإيراني على القمع؟

في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس وانشغال العالم بتطوراتها، هكذا يقوم حكام إيران بتصفية حساباتهم مع منتقديهم في الداخل.
سياسة١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
(من اليمين فيكتور أوسيمن، أشرف حكيمي ومحمد صلاح صورة مركبة (أرشيف)

صلاح أوسيمين أو حكيمي.. من هو أفضل لاعب أفريقي في عام 2023؟

صلاح أوسيمين أو حكيمي.. من هو أفضل لاعب أفريقي في عام 2023؟

يتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023 ثلاثة من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية. فمن سيفوز بالجائزة المرموقة؟
عالم الرياضة٩ ديسمبر ٢٠٢٣
سيدات ألمانيا في حالة ذهول بعد الخروج من الدور الأول إثر التعادل مع كوريا الجنوبية 2023

بعد الخروج مبكراً.. حان وقت "استيقاظ" كرة القدم الألمانية!

بعد الخروج مبكراً.. حان وقت "استيقاظ" كرة القدم الألمانية!

للمرة الأولى منذ بداية تنظيم كأس العالم للسيدات، تغادر ألمانيا البطولة من دور المجموعات. ما هي الأسباب؟
عالم الرياضة٤ أغسطس ٢٠٢٣
صورة رمزية

السعودية تعلن الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى

أعلن بيان للمحكمة العليا السعودية أن يوم 27 يونيو/ حزيران هو يوم الوقوف بعرفة وأن اليوم الذي يليه سيكون يوم عيد الأضحى.
سياسة١٨ يونيو ٢٠٢٣
3d Architektur Rendering der Eingangshalle des Neuen Ägyptischen Museums

متاحف مثيرة تفتح أبوابها في عام 2023

متاحف مثيرة تفتح أبوابها في عام 2023

في القاهرة ونيويورك ومدن أخرى تشهد هذه السنة افتتاح متاحف مثيرة ومتميزة، في جولتنا المصورة هذه نتعرف سوية على عشرة منها.
ثقافة١٦ مارس ٢٠٢٣10 صورة
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