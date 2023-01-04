أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟

العالم يطوي صفحة عام مضطرب ويستقبل سنة جديدة بتفاؤل حذر

ودّع العالم عاما مضطربا شهد الحرب في أوكرانيا وتضخمًا قياسيًا في كل أنحاء العالم، واستقبل سنة جديدة بعودة الاحتفالات وسط تفاؤل نسبي بالخروج من تلك الأزمات، بما في ذلك التخلص نهائيا من جائحة كوفيد ومن أزمات أخرى.