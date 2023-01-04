أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟

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بعد أعمال عنف شهدتها ليلة رأس السنة في برلين ومدن ألمانية أخرى.. جدل محتدم في الأوساط السياسية والإعلامية يعيد ملف الهجرة واللجوء إلى الواجهة.. فماذا وراء هذا الجدل؟ وماذا كشفت التحقيقات حتى الآن؟
الهجمات على الشرطة وعمال الإنقاذ ضمن أعمال عنف وشغب في ليلة رأس السنة بالعاصمة الألمانية برلين ومدن أخرى، لاتزال تثير صدمة في البلاد وتساؤلات حول أسبابها، وسط تجدد الجدل حول الاندماج، بسبب مشاركة مهاجرين في تلك الأحداث.
بلغت الاعتداءات بالألعاب النارية على الشرطة والإطفاء والإنقاذ في رأس السنة بعدا جديدا في برلين، حيث أصيب العشرات. وتطالب نقابة الشرطة بحظر استخدام الألعاب النارية ويطالب رجال الإطفاء بكاميرات مراقبة تثبت على السيارات.
بدأ العالم في وداع عام شهد غزو أوكرانيا وضغوطا اقتصادية. وللمرة الأولى منذ عامين احتفلت أستراليا ودول أخرى بالعام الجديد بدون قيود جائحة كورونا. برلين شهدت عودة الاحتفالات لبوابة براندبورغ التاريخية بعد توقف قسري.
ودّع العالم عاما مضطربا شهد الحرب في أوكرانيا وتضخمًا قياسيًا في كل أنحاء العالم، واستقبل سنة جديدة بعودة الاحتفالات وسط تفاؤل نسبي بالخروج من تلك الأزمات، بما في ذلك التخلص نهائيا من جائحة كوفيد ومن أزمات أخرى.
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