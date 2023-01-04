 أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟ | مسائية DW | DW | 04.01.2023

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مسائية DW

أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟

بعد أعمال عنف شهدتها ليلة رأس السنة في برلين ومدن ألمانية أخرى.. جدل محتدم في الأوساط السياسية والإعلامية يعيد ملف الهجرة واللجوء إلى الواجهة.. فماذا وراء هذا الجدل؟ وماذا كشفت التحقيقات حتى الآن؟

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