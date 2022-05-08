أحجار للبناء من غبار القمر

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طوب من غبار القمر. في حلقة اليوم سنتعرف على باحث في المواد من مركز الفضاء الألماني. قام بتطوير تقنية يمكن استخدامها في المستقبل لإنشاء المباني على سطح القمر.
كانت إيران مهد حضارة عظيمة رغم أن قرابة ثلث البلاد عبارة عن أرض قاحلة. في الوسط توجد هضبة ضخمة بها هضاب صخرية وصحاري ولها مناخ قاس يعيش فيه الناس منذ آلاف السنين.
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