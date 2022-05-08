المستقبل الآن

أحجار للبناء من غبار القمر

طوب من غبار القمر. في حلقة اليوم سنتعرف على باحث في المواد من مركز الفضاء الألماني. قام بتطوير تقنية يمكن استخدامها في المستقبل لإنشاء المباني على سطح القمر.