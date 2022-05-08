 أحجار للبناء من غبار القمر | المستقبل الآن | DW | 15.05.2022

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المستقبل الآن

أحجار للبناء من غبار القمر

طوب من غبار القمر. في حلقة اليوم سنتعرف على باحث في المواد من مركز الفضاء الألماني. قام بتطوير تقنية يمكن استخدامها في المستقبل لإنشاء المباني على سطح القمر.

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