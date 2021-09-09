"أحب المعارك الكبيرة".. ترامب يعود للساحة كمعلق على مباريات ملاكمة

أعلنت شركة أمريكية للبثّ التلفزيوني أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المحبّ للرياضة، سيعلّق مساء السبت (11 أيلول/سبتمبر 2021) في فلوريدا على سلسلة مباريات في الملاكمة ستشهد إحداها عودة بطل العالم السابق للوزن الثقيل إيفاندر هوليفيلد إلى الحلبة حيث سيواجه النجم البرازيلي في الفنون القتالية المختلطة فيتور بلفور.

وقالت شركة "فايت" التي ستبثّ هذه الأمسية إنّ الرئيس السابق "سيعلّق مباشرة على الهواء" ومن دون أيّ مونتاج وستكون اللحظة الأبرز في الأمسية تلك التي ستشهد عودة إيفاندر هوليفيلد، بطل العالم السابق للوزن الثقيل بدون منازع في 1990 والذي سيبلغ من العمر قريباً 59 عاماً، إلى الحلبة حيث سيواجه بلفور البالغ من العمر حالياً 44 عاماً وبطل العالم السابق للوزن الثقيل في بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة.

وهوليفيلد، الذي لم يشارك في أيّ مباراة ملاكمة منذ أكثر من عشر سنوات، حلّ في هذه المباراة محلّ أسطورة أخرى في عالم الملاكمة هو المكسيكي الأميركي أوسكار دي لا هويا الذي أدخل المستشفى بعد إصابته بكوفيد-19.

ونقل البيان عن ترامب قوله "أحبّ المقاتلين العظماء والمعارك الكبيرة، وأتطلّع لرؤية كلّ منهما مساء السبت ومشاركة أفكاري في الصف الأول في الحلبة". ووفقاً لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية فإنّ الابن الأكبر لترامب دونالد جونيور سينضم إلى والده في التعليق على المباريات.

وسبق لترامب، قطب العقارات السابق البالغ من العمر 75 عاماً، أن استضاف العديد من مباريات الملاكمة في كازينوهاته في أتلانتيك سيتي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ا.ف/ خ.س (أ.ف.ب)