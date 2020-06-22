 أحبك وحدها غير كافية.. كلمات رومانسية لتوهج الحب من جديد

هناك طرق عديدة يمكن أن يعبر من خلالها العشاق عن الحب، ويعد الغزل والكلام الجميل مثل قول "أحبك" من أكثر الطرق شيوعا، لكن هناك ست جمل أهم من قول "أنا أحبك" ولها مفعول سحري على العلاقة بين الحبيبين، حسب ما جاء في مقال لموقع مجلة "بريغيته" الألمانية المتخصصة بشؤون المرأة والعلاقات العاطفية والأسرية.

1- أنت أهم شيء في حياتي:

هناك أمور كثيرة مهمة في حياة الإنسان وتثير اهتمامه سواء تعلق بأشخاص مثل الأهل والإخوة أو العمل وممارسة الهويات سواء. لكن يجب عدم المبالغة في الاهتمام بهذه الأمور و إهمال الشريك، لذا فإن القول له "إنك أهم شيء" جملة موضوعية ومقبولة لتعزيز العلاقة بين الشريكين حسب ما جاء في مقال لموقع "بريغيته" الألماني لشؤون المرأة.

2- أريدك كما أنت:

خلال الفترة الأولى من العلاقة يختار الشريكان الجملة بعناية وتجنب ما يثير الطرف الآخر. لكن فيما بعد مع مرور الأيام يتغير الأمر ويكتشف كل طرف الجوانب الأخرى بما فيها السلبية في شخصية الآخر، ومن يستطيع القول لشريكه "أريدك كما أنت" يثبت أنه يريد الآخر شريكا فعليا له وليس لتحقيق رغباته وأمنياته.

3- أثق فيك!

عندما نثق بالآخر يمكن أن نتكلم معه بصراحة، وجملة "إنني أثق بك" تشير إلى أننا جاهزون للانفتاح والتعبير عن مشاعرنا للآخر، وهذا يتطلب شجاعة أكثر من القول "أحبك"

4- سامحتك!

خلال العلاقة العاطفية وفترة الحب يمكن أن يخطأ كل طرف بحق الآخر وجرح مشاعره. من يستطيع أن يسامح ويصفح يمنح الطرف الآخر فرصة جديدة وهو دليل فعلي على الحب، حسب موقع "بريغيته".

5- أحترمك

من الملفت أن الكثير من الناس يقبلون ويحترمون محيطهم، ولكن حين يتعلق الأمر بالشريك فإن الأمر يختلف. لكن من يقول لشريكه "إنني أحترمك" ويثبت ذلك بشكل فعلي، فإنه فعلا يحب شريكه.

6- سأحميك بروحي

حتما عندما نستطيع حماية أنفسنا بشكل جيد وتام، فإن هذه الجمل تثير الراحة والأمان في النفس، ويترك انطباعا جيدا لدى الشريك أكثر من القول "أحبك".

ع ج / ع.أ.ج