  أحبك وحدها غير كافية.. كلمات رومانسية لتوهج الحب من جديد | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.01.2021

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منوعات

 أحبك وحدها غير كافية.. كلمات رومانسية لتوهج الحب من جديد

تكرار كلمة "أحبك" قد تفقد متعتها ومعناها بين العاشقين، ومع طول العشرة تبرز كلمات جديدة يحتاجها الشريك من أجل التعبير عن هذا الحب. نقدم هنا بعض النصائح لكلمات أخرى تعيد تألق الحب بين الطرفين وتزيد من توهجه.

اشارة تعبيرية عن الحب

هناك ست جمل أهم من قول "أنا أحبك" ولها مفعول سحري على العلاقة

هناك طرق عديدة يمكن أن يعبر من خلالها العشاق عن الحب، ويعد الغزل والكلام الجميل مثل قول "أحبك" من أكثر الطرق شيوعا، لكن هناك ست جمل أهم من قول "أنا أحبك" ولها مفعول سحري على العلاقة بين الحبيبين، حسب ما جاء في مقال لموقع مجلة "بريغيته" الألمانية المتخصصة بشؤون المرأة والعلاقات العاطفية والأسرية.

مختارات

كيف توفر للحب النماء؟.. أودعه في البنك، كلمات قد تبدو للمداعبة فقط، بيد أنها حقيقة تماما، إذ أن هذا البنك موجود فعلا ، حيث أودع المحبون رمزية عشقهم في ثناياه، فكيف ذلك؟

تحولت لحظة رومانسية إلى مأساة بعد أن تقدم شاب أمريكي لطلب يد حبيبته بطريقة لا تخلو من شجاعة ومغامرة، بيد أن هذه المغامرة كانت الأخيرة للشاب الأمريكي، إذ قضى نحبه بشكل مأساوي وهو في أسعد لحظات حياته.

هل سألت نفسك يوما عن العوامل التي من شأنها المساعدة على إتمام ارتباطك بشريك حياتك؟ وكيف يؤثر التواصل مع أهل شريك الحياة على العلاقة؟ .. هذا ما حاول عدد من العلماء الإجابة عليه بطريقة علمية. فما النتائج التي توصلوا لها؟

الانفصال عن الزوج أو الحبيب يمكنه أن يتسبب في الكثير من الألم، لكنه في نفس الوقت يمكن أن يكون مصدرا لللسعادة. أشخاص من دول مختلفة يتحدثون عن تجربتهم بعد الانفصال وكيف تغيرت مشاعرهم وأولوياتهم في الحياة بعد الانفصال

1- أنت أهم شيء في حياتي:

هناك أمور كثيرة مهمة في حياة الإنسان وتثير اهتمامه سواء تعلق بأشخاص مثل الأهل والإخوة أو العمل وممارسة الهويات سواء. لكن يجب عدم المبالغة في الاهتمام بهذه الأمور و إهمال الشريك، لذا فإن القول له "إنك أهم شيء" جملة موضوعية ومقبولة لتعزيز العلاقة بين الشريكين حسب ما جاء في مقال لموقع "بريغيته" الألماني لشؤون المرأة.

2- أريدك كما أنت:

خلال الفترة الأولى من العلاقة يختار الشريكان الجملة بعناية وتجنب ما يثير الطرف الآخر. لكن فيما بعد مع مرور الأيام يتغير الأمر ويكتشف كل طرف الجوانب الأخرى بما فيها السلبية في شخصية الآخر، ومن يستطيع القول لشريكه "أريدك كما أنت" يثبت أنه يريد الآخر شريكا فعليا له وليس لتحقيق رغباته وأمنياته.

3- أثق فيك!

عندما نثق بالآخر يمكن أن نتكلم معه بصراحة، وجملة "إنني أثق بك" تشير إلى أننا جاهزون للانفتاح والتعبير عن مشاعرنا للآخر، وهذا يتطلب شجاعة أكثر من القول "أحبك"

4- سامحتك!

خلال العلاقة العاطفية وفترة الحب يمكن أن يخطأ كل طرف بحق الآخر وجرح مشاعره. من يستطيع أن يسامح ويصفح يمنح الطرف الآخر فرصة جديدة وهو دليل فعلي على الحب، حسب موقع "بريغيته".

5- أحترمك

من الملفت أن الكثير من الناس يقبلون ويحترمون محيطهم، ولكن حين يتعلق الأمر بالشريك فإن الأمر يختلف. لكن من يقول لشريكه "إنني أحترمك" ويثبت ذلك بشكل فعلي، فإنه فعلا يحب شريكه.

6- سأحميك بروحي

حتما عندما نستطيع حماية أنفسنا بشكل جيد وتام، فإن هذه الجمل تثير الراحة والأمان في النفس، ويترك انطباعا جيدا لدى الشريك أكثر من القول "أحبك".

ع ج / ع.أ.ج

  • Symbolbild Seminar Flirt

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين والابتسام والإنصات إلى مَن ترغب في أن يقع في غرامك، وبهذا يكون من تحبه وترغب في أن يحبك قد وقع في حبك. بهذه البساطة قد يكسب الإنسان قلب شخص آخر، بحسب ما يرى الاختصاصي النفسي الأمريكي نويمان بحسب موقع "بيكسا باي" وموقع "إن 24" الإلكترونيين.

  • Junges und fröhliches Paar

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الابتسام يجعل الناس أكثر جاذبيةً ولطفاً وإثارة للاهتمام. فلا يوجد أفضل من أن يبتسم الشخص لمن يريد أن يقع في حبه.

  • Liebespaar Eisbecher

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين: فالعاشقون يقضون 75% من أوقاتهم المشتركة في النظر إلى أعين بعضهم البعض بحسب دراسة استنتجتها جامعة هارفارد المرموقة.

  • Das sagt man so 01 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    المبدأ سهل: الذين ينظرون كثيراً وطويلاً إلى بعضهم البعض تنشأ ثقة متبادلة بينهم أكثر وأكثر.

  • Pärchen händchenhaltend

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    إبداء الاحترام لمن ترغب في أن يقع في حبك وكذلك إظهار قيمته لديك، ومنحه الانطباع بأنه يربح شيئاً من خلال الارتباط بك، ألا وهو احترامك وتقديرك له.

  • Symbolbild Paar Streit

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فـ 48% من شركاء الحياة أو العشاق الذين ينفصلون عن بعضهم يكون سبب الانفصال هو قلة الاحترام المتبادل أو من أحد الطرفين على الأقل.

  • Symbolbild Paar Pärchen Seitensprung

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الإنصات والاستماع الجيد: لا بد أن تنصت جيداً إلى الشخص الذي تحبه، فهذا هو المفتاح إلى قلبه أو قلبها.

  • Symbolbild Romantischer Spaziergang

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فالإنسان لا يوجد لديه أجمل وأحب من أن ينظر إليه ويهتم به وبحياته شخص آخر بأمانة وود. وهذا يعني أنه عندما يتحدث الشخص الذي تريده أن يقع في غرامك فلا تغيّر موضوع الكلام للحديث عن نفسك بل استمع جيداً واترك المجال له كي يتحدث عن نفسه.

    الكاتب: علي المخلافي


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