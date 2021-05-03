أجواء مختلفة...عودة مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير

بعد توقف دام لمدة عامين، عاد مؤخراً مهرجان البيرة الشهيرة على مستوى العالم "أكتوبر فيست"، وذلك برسم دورته الـ 187 في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الألمانية. ويستمر هذا المهرجان الشهير لمدة 16 يوماً ويعرف مشاركة أعداد كبيرة من الناس سواء من داخل ألمانيا أو خارجها.

مهرجان في زمن كورونا...

وأشارت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن الضيوف الأوائل وصلوا في الساعة الخامسة صباحاً بملابسهم التقليدية بما فيها فساتين "الدرندل" والسراويل الجلدية والسراويل القصيرة. ومع وصول عقارب الساعة إلى التاسعة سمح للضيوف بالدخول إلى خيمة البيرة الواسعة من أجل الحصول على مقعد هناك.

وتابع نفس المصدر أن سعادة الضيوف كانت كبيرة للغاية، لاسيما بعد توقف مهرجان "أكتوبر فيست" لمدة عامين بسبب جائحة كورونا. وعادة، يأتي نحو ستة ملايين شخص لمدينة ميونيخ من أجل لاحتفال بمهرجان "أكتوبر فيست"، الذي يستمر حتى الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول.

وعلى مساحة شاسعة، نصبت عدة خيام لاستقبال أعداد الناس الكبيرة، فضلاً عن دولاب الملاهي "عجلة فيريس". أما خبز الزنجبيل الشهير المشكل على هيئة قلوب فقد علق على الأكشاك، وأيضا تم تحميص اللوز حتى يتناوله كل زائر لهذا المهرجان الفريد من نوعه.

أجواء مختلفة...

وأمام حشود من الناس، افتتح عمدة مدينة ميونيخ ديتر رايتر مهرجان "أكتوبر فيست"، حيث ضرب برميل البيرة بالمطرقة الخشبية ثلاث مرات حتى تتدفق البيرة، وتبدأ الاحتفالات. وقال ديتر رايتر إن أجواء مهرجان "أكتوبر فيست" لهذه السنة مختلفة عن فترة ما قبل جائحة كورونا، مضيفا أن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي يضرب عدة بلدان متفرقة حول العالم سيثقل كاهل وعقول المشاركين في هذه الدورة من المهرجان الشهير.

وأفاد موقع "BR24" أن سعر اللتر من البيرة وصل الآن إلى 13.80 يورو. كما أن الطعام أصبح أكثر تكلفة. وأضاف أنه تم أيضا تقليل استهلاك الغاز في إشارة واضحة للمساهمة في التخفيف من حدة أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا خصوصا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.

الملابس التقليدية ضرورية في مهرجان أكتوبر فيست.

أشياء ممنوعة في المهرجان

ولكي يمر المهرجان في أجواء جيدة جداً وبعيدا كل البعد عن المشاكل، أوضح موقع "VMN" أن هناك عدة أشياء ينصح بعدم جلبها أو القيام بها في "أكتوبر فيست".

وأول هذه الأشياء هي جلب حقائب الظهر أو الحقائب الثقيلة، وذلك لأسباب أمنية.

ثانيا: عربة الأطفال، حيث يمنع جلب عربات الأطفال إلى المهرجان ولا يسمح أيضا للأطفال الدخول لخيمة الاحتفالات.

ثالثا: القنينات الزجاجية، والتي تمنع لأسباب تتعلق بالسلامة، إذ يجب أن تبقى هذه القنينات الزجاجية بعيدة عن عن المكان حتى لا تتسب في إيذاء أي شخص.

رابعا: الأسلحة من أي نوع، حيث يحظر تماما جلب أي نوع من الأسلحة في مهرجان "أكتوبر فيست".

خامسا: زي مزيف إذ تعد الملابس التقليدية جزءا من مهرجان "أكتوبر فيست" ( الدرندل و الليدرهوزن). وينصح بعدم ارتداء أزياء تقليدية مزيفة في المهرجان تحت أي ظرف كان، حسب موقع "VMN".

وأخيرا الرقص على الطاولة والتدخين داخل خيم المهرجان.

ر.م/هـ.د