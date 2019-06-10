أجواء السعادة تسيطر على عائلة كريستيانو رونالدو

قبيل عودة عجلة أغلب الدوريات الأوروبية الكبيرة للدوران من جديد، تلقى نجم يوفنتوس الأول كريستيانو رونالدو هدية انتظرها طويلا، فقد قال ممثلو الادعاء العام في الولايات المتحدة الأمريكية، إن النجم البرتغالي لن توجهه له أي اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وكان أحسن لاعب في العالم خمس مرات، يواجه تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة أمريكية في فندق بمدينة لاس فيغاس الأمريكية سنة 2009، فيما ظل كريستيانو رونالدو ينفي بشدة هذه الاتهامات.

والآن، بعد قرار الإدعاء الأمريكي إسقاط اتهامات بالاغتصاب ضد رونالدو، تنفست عائلة الدولي البرتغالي الصعداء، وعبرت عن فرحتها الغامرة بهذا القرار، الذي طال انتظاره، حسب ما أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو، صورة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "وجه صفاء شخص يعرف أطفاله"، وذلك في إشارة إلى سعادتها الغامرة بالقرار الأخير بشأن ابنها رونالدو.

أما أخت رونالدو إيلما، فقد عبرت عن سعادتها البالغة بعد إسقاط اتهامات الاغتصاب عن أخيه، وقالت على حسابها الخاص في "إنستغرام" إن "عدالة الله تأخذ وقتاً لكنها تأتي".

في المقابل، يواصل كريستيانو رونالدو جولته التحضيرية مع فريق يوفنتوس في القارة الآسيوية، إذ تطمح جماهير "البيانكونيري" أن يقود النجم البرتغالي الفريق الإيطالي إلى مواصلة سيطرته محليا، فضلاً عن الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن "السيدة العجوز" منذ عدة سنوات.

يشار إلى كريستيانو رونالدو (34 عاماً)، يحرص على مشاطرة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي عدة لحظات خاصة مع عائلته، حيث ينشر الدولي البرتغالي بعض مقاطع الفيديو والصور مع أفراد العائلة والأصدقاء، وذلك في أجواء بعيدة في الغالب عن عالم كرة القدم.

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