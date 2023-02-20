أجهزة مشي جديدة للواقع الافتراضي

تقرير: أسوأ السلوكيات على الإنترنت انتقلت لعالم "الميتافيرس"

قال باحثون أمضوا وقتًا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي إن مشاعر الكراهية والعنصرية لدى المستخدمين انتقلت إلى هذا العالم الجديد بسبب شركة فشلت في الحد من السلوك السيء على شبكتها الاجتماعية.