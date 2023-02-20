أجهزة مشي جديدة للواقع الافتراضي

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الجري والقفز والتعرق، كل ذلك ممكن عبر مستشعرات التتبع الجديدة للساقين. يعد الجري في الواقع الافتراضي مرهقًا حقًا، ولكنه أيضًا واقعي. فالمرح مضمون!
قال باحثون أمضوا وقتًا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي إن مشاعر الكراهية والعنصرية لدى المستخدمين انتقلت إلى هذا العالم الجديد بسبب شركة فشلت في الحد من السلوك السيء على شبكتها الاجتماعية.
تعرّضت منصة فيسبوك لهزات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، واليوم تشير تقارير إلى نية الشركة تغيير اسمها، فما هي الأسباب؟ وحول ماذا يتمحور الاسم الجديد؟
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