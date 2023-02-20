 أجهزة مشي جديدة للواقع الافتراضي | كليك | DW | 20.02.2023

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كليك

أجهزة مشي جديدة للواقع الافتراضي

الجري والقفز والتعرق، كل ذلك ممكن عبر مستشعرات التتبع الجديدة للساقين. يعد الجري في الواقع الافتراضي مرهقًا حقًا، ولكنه أيضًا واقعي. فالمرح مضمون!

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