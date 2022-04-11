كليك

أجهزة مشي جديدة للواقع الافتراضي

الجري والقفز والتعرق، كل ذلك ممكن عبر مستشعرات التتبع الجديدة للساقين. يعد الجري في الواقع الافتراضي مرهقًا حقًا، ولكنه أيضًا واقعي. فالمرح مضمون!