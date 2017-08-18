أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

عودة السفر حول العالم

لأكثر من عام، اضطر الملايين حول العالم للبقاء في منازلهم، بيد أن الكثيرين أخذوا في إعداد خطط للسفر والسياحة لعام 2022 مع بدء دول العالم في فتح أبوابها تدريجيا. ولذلك قامت مؤسسة "لونلي بلانيت" بإصدار معرض للصور يضم أفضل أماكن السفر لعام 2022 مع قرب تعافي حركة السياحة حول العالم. وقالت إنها اختارت هذه الأماكن نظر لنجاحها الكبير وبما تزخر به من مناظر فريدة وخلابة وأيضا لحمايتها المناخ والبيئة.