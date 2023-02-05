أجمل خطوط السكك الحديدية في ألمانيا

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جولة بالقطار على طول نهر الراين بين كولونيا وماينز، مع مراسلة يوروماكس، لمشاهدة مناظر طبيعية خلابة وقلاع وكروم وتشكيلات صخرية مثيرة.
أتلفت ولايات ألمانية أكثر من 17 مليون كمامة بسبب إنتهاء تاريخ صلاحيتها. في المقابل لا زالت ولايات أخرى في انتظار موافقة الجهات المسؤولة لإتخاذ هذه الخطوة. في حين أعلنت وزارة الصحة إلغاء إلزام المسافرين بإرتداء الكمامة.
أكدت وسائل إعلام ألمانية أن المحققين الألمان مقتنعون بأن تخريب سكك الحديد نفّذه محترفون يتمتعون بمعلومات داخلية، بينما تولى التحقيقات جهاز حماية الدولة المعني بالتحقيق في الجرائم السياسية.
طالب ساسة ألمان بتشديد إجراءات حماية البنية التحتية في البلاد وذلك عقب عمل "تخريبي شرير ومتعمد" استهدف خطوط للسكك الحديدية في البلاد، مما تسبب قي تعطيل حركة القطارات في أجزاء كثيرة من ألمانيا.
أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن التعطل واسع النطاق لحركة القطارات في شمالي البلاد يرجع إلى عمل تخريبي. وأدى التخريب كذلك إلى توقف رحلات السكك الحديدية الدولية إلى الدنمارك وهولندا.
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