 أجمل خطوط السكك الحديدية في ألمانيا | يوروماكس | DW | 05.02.2023

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يوروماكس

أجمل خطوط السكك الحديدية في ألمانيا

جولة بالقطار على طول نهر الراين بين كولونيا وماينز، مع مراسلة يوروماكس، لمشاهدة مناظر طبيعية خلابة وقلاع وكروم وتشكيلات صخرية مثيرة.

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