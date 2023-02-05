أجمل خطوط السكك الحديدية في ألمانيا

بسبب تاريخ صلاحيتها.. ألمانيا تتلف أكثر من 17 مليون كمامة!

أتلفت ولايات ألمانية أكثر من 17 مليون كمامة بسبب إنتهاء تاريخ صلاحيتها. في المقابل لا زالت ولايات أخرى في انتظار موافقة الجهات المسؤولة لإتخاذ هذه الخطوة. في حين أعلنت وزارة الصحة إلغاء إلزام المسافرين بإرتداء الكمامة.