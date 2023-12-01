مرة واحدة في الشهر يُغلق شارع الشانزليزيه في باريس أمام حركة المرور في يوم الأحد. وتم اختيار هذا اليوم في 19 نوفمبر تشرين ثاني لتشغيل إضاءة عيد الميلاد في باريس. وحتى السابع من يناير كانون ثاني، يتألق الشارع الرئيسي ببريق احتفالي وكذلك العديد من الشوارع والساحات الأخرى في باريس. ومن المعتاد أن تكون الواجهات المزينة تقليديًا في المحلات التجارية حذابة للناظرين في هذا الوقت.