أجمل المدن الأوروبية في عيد الميلاد
في جميع أنحاء أوروبا تنير أضواء عيد الميلاد الشوارع بشكل احتفالي. نقدم عشرة أماكن مزينة بشكل جميل - ونلقي نظرة داخل مقر سانتا كلوز.
فيينا، النمسا
يتم إضاءة ما إجماله 32 شارعًا وساحة في وسط فيينا بسلاسل ضوء احتفالية. تظهر هنا إضاءة عيد الميلاد في جادة فيينا. والجديد هذا العام: يتم تشغيل إضاءة وسط فيينا بالكامل باستخدام الطاقة البيئية
براغ، تشيكيا
شجرة عيد الميلاد تزين ساحة البلدة القديمة في براغ. يتم تزيينها بعناية بالأضواء والشرائط والزخارف ونجوم الثلج ونجم جميل في القمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أسواق مختلفة لعيد الميلاد متناثرة في جميع أنحاء المدينة.
بازل، سويسرا
مئات الأكشاك والأنوار العديدة تجعل من مدينة بازل كل عام إحدى أجمل مدن عيد الميلاد في أوروبا. وتتألق البلدة القديمة الجميلة بشكل خاص كما هو الحال هنا في ساحة بارفوسر.
بالما، اسبانيا
تتألق جزيرة مايوركا على البحر الأبيض المتوسط بطريقة تتميز بمهارة تصميمها: أكثر من 400 كيلومتر من السلاسل الضوئية ومئات الأشكال الفنية تلمع في عاصمة الجزيرة بالما للمنافسة. تظهر بشكل جميل، ولكنها أيضا مكلفة جدا: تكلف هذه الإنارة حوالي 1.2 مليون يورو.
كاتوفيتسه، بولندا
تحت شجرة عيد الميلاد المزينة بشكل احتفالي في ساحة السوق في كاتوفيتسه، يدخل الزوار في جو من الاحتفالات. الألعاب الدوارة وعجلة البانوراما ومضمار التزلج يثيران الحماس لدى الكبار والصغار، ومن يحتاج إلى شراء هدايا سيجد في عدد لا يحصى من الأكشاك ما يناسبه من مقتنيات عيد الميلاد ومنتجات الحرف اليدوية وأنواع الطهي المختلفة.
باريس، فرنسا
مرة واحدة في الشهر يُغلق شارع الشانزليزيه في باريس أمام حركة المرور في يوم الأحد. وتم اختيار هذا اليوم في 19 نوفمبر تشرين ثاني لتشغيل إضاءة عيد الميلاد في باريس. وحتى السابع من يناير كانون ثاني، يتألق الشارع الرئيسي ببريق احتفالي وكذلك العديد من الشوارع والساحات الأخرى في باريس. ومن المعتاد أن تكون الواجهات المزينة تقليديًا في المحلات التجارية حذابة للناظرين في هذا الوقت.
ستوكهولم، السويد
تظهر الأزقة الجميلة في البلدة القديمة في ستوكهولم، كما هو الحال هنا في شارع أوسترلانغاتان في غاملا ستان من خلال ديكور احتفالي. ويمكن للزوار في السوق التقليدية لعيد الميلاد في متحف الهواء الطلق سكانسن سحب الشموع بأنفسهم أو مشاهدة عملية طهي الخبز. أو ببساطة الاسترخاء وتذوق بسكويت الزنجبيل.
لندن ، بريطانيا
في كل عام تتلألأ شجرة عيد الميلاد النرويجية في ساحة ترافالغار في لندن. إنها هدية من مدينة أوسلو كجزء من الامتنان للدعم البريطاني خلال الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. ولكن بالنسبة لمعظم المارة، ربما تكون هي مجرد واحدة من العديد من الساحات الرائعة المزينة في العاصمة البريطانية.
بروكسيل، بلجيكا
تتحول العاصمة البلجيكية إلى أرض سحرية شتوية ملونة عندما يحل موسم استمتاع الزوار بأسواق عيد الميلاد في ساحة غراند بلاس وساحات أخرى في المدينة. والمئات من المنازل الصغيرة الخشبية وآلاف الأضواء تبعث جوًا احتفاليًا. ومن يرغب في الابتعاد عن الزحام لبضع دقائق، يمكنه أن يأخذ بعض اللفات في عجلة القيادة العملاقة.
روفانيمي، فنلندا
في الختام نلقي نظرة على "قرية سانتا كلوز" في روفانيمي في فنلندا. في هذه الأيام يسود هناك الكثير من الضجيج - ويكون هناك دائمًا ثلج. ويستطيع السياح أن يتجولوا حول الدائرة القطبية التي تمر بالضبط عبر القرية وتُعلَّم بواسطة هذا الفانوس - حتى يمكن لسانتا كلوز أن يعود إلى هذا المكان. أعد الألبوم للعربية محمد المزياني