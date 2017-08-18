 أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا | جميع المحتويات | DW | 28.11.2022

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أجمل أسواق عيد الميلاد في ألمانيا

تعد أسواق أعياد الميلاد من الأماكن الجميلة التي تستحق الزيارة، وسواء كانت في المدينة القديمة أو في القلعة أو حتى في الغابة فإنها تتمتع بجاذبية خاصة لدى السياح. إليك أجمل هذه الأسواق وهي تفتح طيلة شهر قبل عيد ميلاد المسيح

  • Weihnachtsmarkt Dresden Striezelmarkt (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    سوق عيد الميلاد في دريسدن "شتريتسيلماركت"

    غني بالتقاليد والطعام اللذيذ هكذا يمكن وصف أحد أقدم أسواق الكريسماس في ألمانيا في "شتريتسيلماركت" Striezelmarkt الذي تم افتتاحه في عام 1434م. في هذا المكان تجتمع الأطعمة مع النبيذ وأصناف الخبز لتظهر روح عيد الميلاد الجميل.

  • Deutschland Christkindlesmarkt Nürnberg 2015 (picture alliance/dpa/D. Karmann)

    نورنبرغ - كل عام مرة أخرى

    يعد سوق عيد الميلاد في نورنبيرغ أحد أشهر أسواق عيد الميلاد في ألمانيا. وتتميز الأكشاك داخل السوق الخطوط بالحمراء والبيضاء. تقليديا، يفتتح طفل يمنح تسمية "الطفل المسيح" السوق، ويعاد اختيار هذا الطفل كل عامين. هذه السنة، طغت تعليقات عنصرية على انتخاب "الطفل المسيح" وهي بنت اسمها بنجينا مونسي، وذلك لجذورها الهندية.

  • Weihnachtsmarkt Köln (picture-alliance/imagebroker/S. Lubenow)

    كولونيا - أضواء ساطعة أمام الكاتدرائية

    كل عام، يتدفق أربعة ملايين شخص إلى سوق عيد الميلاد في كولونيا مع وجود 150 كشكا وشجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 25 مترا. المشهد مثير للإعجاب بشكل خاص، لأن السوق يحيط به معلم المدينة - كاتدرائية كولونيا. بالإضافة إلى ذلك يحتوي السوق على أكثر من 100 برنامجًا متنوعًا.

  • Hamburg Historischer Weihnachtsmarkt auf Rathausmarkt (picture alliance / Daniel Kalker)

    هامبورغ - كنوز من عالم السيرك

    خلف بوابة الدخول من الحديد، يحمل سوق الكريسماس التاريخي في هامبورغ العديد من الكنوز. أكشاك السوق المزينة بأناقة، وأشجار التفاح الذهبي والكنوز من متحف رونكالي الشهير.

  • Weihnachtsmarkt Ludwigsburg (picture-alliance/imagebroker/W. Dieterich)

    لودفيغسبورغ - في رداء باروكي

    يتم ترتيب أكثر من 180 كشكًا في سوق Ludwigsburg Baroque Christmas Market بشكل خاص. ومن السمات المميزة بشكل خاص فيه "الملائكة الذهبية الخفيفة" التي تضيء الليل فوق الأكشاك.

  • Weihnachtsmarkt Rostock (Imago Images/Bildwerk)

    روستوك - عيد الميلاد قرب البحر

    قبل موسم عيد الميلاد، يتحول وسط مدينة روستوك Rostock إلى أكبر سوق للكريسماس في شمال ألمانيا. وعلى مسافة ثلاثة أميال من التسوق يوجد 250 كشكا. هناك كل أنواع التخصصات والحرف اليدوية من مختلف البلدان. بالإضافة إلى نسيم هواء بحر البلطيق الذي يضفي جاذبية خاصة.

  • Deutschland Weihnachtsmarkt Waldweihnacht Schweinhütt (Waldweihnacht Schweinhütt GbR)

    شفاينهوت - حكاية غابة عيد الميلاد

    في وسط الغابة البافارية بالقرب من شفاينهوت، يقام سوق عيد الميلاد في الطبيعة، حيث يقوم الزوار بالدوران حول الأكواخ الريفية ويتم سرد القصص عند إشعال النار وتباع جميع أنواع الحرف اليدوية. السوق مفتوحة في عطلة نهاية الأسبوع الثانية والثالثة من شهر ديسمبر/ كانون الاول.

  • Deutschland Weihnachtsmarkt Schloss Drachenburg (Schloss Drachenburg gGmbH/Reinelt)

    دراخينبورغ – كونيغزفينتر

    في قصر دراخينبورغ في بلدة كونيغزفينتر القريبة من بون، يبدأ الزوار في رحلة عبر الزمن إلى القرن التاسع عشر. وتبقى القلعة مفتوحة تحت شعار شخصيات وروح تشارلز ديكنز، وذلك في عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر كانون الأول/ديسمبر، وتقدم حوالي 50 شركة منتجاتها التقليدية. (ليزا ماري جوردان/ علاء جمعة)


  • Weihnachtsmarkt Dresden Striezelmarkt (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    سوق عيد الميلاد في دريسدن "شتريتسيلماركت"

    غني بالتقاليد والطعام اللذيذ هكذا يمكن وصف أحد أقدم أسواق الكريسماس في ألمانيا في "شتريتسيلماركت" Striezelmarkt الذي تم افتتاحه في عام 1434م. في هذا المكان تجتمع الأطعمة مع النبيذ وأصناف الخبز لتظهر روح عيد الميلاد الجميل.

  • Deutschland Christkindlesmarkt Nürnberg 2015 (picture alliance/dpa/D. Karmann)

    نورنبرغ - كل عام مرة أخرى

    يعد سوق عيد الميلاد في نورنبيرغ أحد أشهر أسواق عيد الميلاد في ألمانيا. وتتميز الأكشاك داخل السوق الخطوط بالحمراء والبيضاء. تقليديا، يفتتح طفل يمنح تسمية "الطفل المسيح" السوق، ويعاد اختيار هذا الطفل كل عامين. هذه السنة، طغت تعليقات عنصرية على انتخاب "الطفل المسيح" وهي بنت اسمها بنجينا مونسي، وذلك لجذورها الهندية.

  • Weihnachtsmarkt Köln (picture-alliance/imagebroker/S. Lubenow)

    كولونيا - أضواء ساطعة أمام الكاتدرائية

    كل عام، يتدفق أربعة ملايين شخص إلى سوق عيد الميلاد في كولونيا مع وجود 150 كشكا وشجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 25 مترا. المشهد مثير للإعجاب بشكل خاص، لأن السوق يحيط به معلم المدينة - كاتدرائية كولونيا. بالإضافة إلى ذلك يحتوي السوق على أكثر من 100 برنامجًا متنوعًا.

  • Hamburg Historischer Weihnachtsmarkt auf Rathausmarkt (picture alliance / Daniel Kalker)

    هامبورغ - كنوز من عالم السيرك

    خلف بوابة الدخول من الحديد، يحمل سوق الكريسماس التاريخي في هامبورغ العديد من الكنوز. أكشاك السوق المزينة بأناقة، وأشجار التفاح الذهبي والكنوز من متحف رونكالي الشهير.

  • Weihnachtsmarkt Ludwigsburg (picture-alliance/imagebroker/W. Dieterich)

    لودفيغسبورغ - في رداء باروكي

    يتم ترتيب أكثر من 180 كشكًا في سوق Ludwigsburg Baroque Christmas Market بشكل خاص. ومن السمات المميزة بشكل خاص فيه "الملائكة الذهبية الخفيفة" التي تضيء الليل فوق الأكشاك.

  • Weihnachtsmarkt Rostock (Imago Images/Bildwerk)

    روستوك - عيد الميلاد قرب البحر

    قبل موسم عيد الميلاد، يتحول وسط مدينة روستوك Rostock إلى أكبر سوق للكريسماس في شمال ألمانيا. وعلى مسافة ثلاثة أميال من التسوق يوجد 250 كشكا. هناك كل أنواع التخصصات والحرف اليدوية من مختلف البلدان. بالإضافة إلى نسيم هواء بحر البلطيق الذي يضفي جاذبية خاصة.

  • Deutschland Weihnachtsmarkt Waldweihnacht Schweinhütt (Waldweihnacht Schweinhütt GbR)

    شفاينهوت - حكاية غابة عيد الميلاد

    في وسط الغابة البافارية بالقرب من شفاينهوت، يقام سوق عيد الميلاد في الطبيعة، حيث يقوم الزوار بالدوران حول الأكواخ الريفية ويتم سرد القصص عند إشعال النار وتباع جميع أنواع الحرف اليدوية. السوق مفتوحة في عطلة نهاية الأسبوع الثانية والثالثة من شهر ديسمبر/ كانون الاول.

  • Deutschland Weihnachtsmarkt Schloss Drachenburg (Schloss Drachenburg gGmbH/Reinelt)

    دراخينبورغ – كونيغزفينتر

    في قصر دراخينبورغ في بلدة كونيغزفينتر القريبة من بون، يبدأ الزوار في رحلة عبر الزمن إلى القرن التاسع عشر. وتبقى القلعة مفتوحة تحت شعار شخصيات وروح تشارلز ديكنز، وذلك في عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر كانون الأول/ديسمبر، وتقدم حوالي 50 شركة منتجاتها التقليدية. (ليزا ماري جوردان/ علاء جمعة)


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