 أجسام طائرة غريبة في الأجواء الأمريكية تعكر العلاقة مع بكين | DW الأخبار | DW | 14.02.2023

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أجسام طائرة غريبة في الأجواء الأمريكية تعكر العلاقة مع بكين

منذ نهاية فبراير رصدت أربعة أجسام طائرة غريبة في أجواء أمريكا الشمالية ألقت بظلالها على العلاقات مع الصين

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04.02.2023 *** CHARLOTTE, USA - FEBRUARY 4: Chinese spy balloon flies above in Charlotte NC, United States on February 04, 2023. The Pentagon announced earlier that it is tracking a suspected Chinese high-altitude surveillance balloon above the continental US. A Chinese Foreign Ministry statement said the balloon was a Äúcivilian airship used for research, mainly meteorological purposes. Peter Zay / Anadolu Agency

منطاد التجسس.. سذاجة أم جرأة صينية في تحدي أمريكا؟ 07.02.2023

قال مسؤولون أمريكيون إن بالون تجسس صيني يحلق فوق الولايات المتحدة منذ يومين وقبيل زيارة مقررة لبلينكن إلى الصين.

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This picture provided by the US Navy shows sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, in the Atlantic ocean on February 5, 2023. - US President Joe Biden on February 6, 2023 defended the decision to wait until a Chinese balloon crossed the United States before shooting it down, and the White House said valuable intelligence was being culled from the device. (Photo by Petty Officer 1st Class Tyler Th / US NAVY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US NAVY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

بالونات تجسس صينية أم أجسام طائرة من خارج الكوكب؟ 13.02.2023

تواصلت واشنطن مع بكين بشأن المنطاد الصيني الذي تشتبه في أنّه لأغراض التجسّس وأسقطته في الرابع من شباط / فبراير، فيما أطلق جنرال أمريكي جدلا، بعدما لم يستبعد أن تكون البلونات المُسقطة من خارج كوكب الأرض؟

A balloon flies in the sky over Billings, Montana, U.S. February 1, 2023 in this picture obtained from social media. Chase Doak/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

واشنطن: رصد منطاد تجسس صيني آخر في أمريكا اللاتينية! 04.02.2023

كشف البنتاغون عن تحليق منطاد "تجسس" صيني ثان فوق أمريكا اللاتينية، بعد رصد منطاد مشابه في أمريكا أدى إلى إرجاء زيارة بلينكن إلى الصين. وبعد إبداء أسفها للحادثة، قالت بكين إن البعض يستخدمها "ذريعة لمهاجمة الصين".

In this photo provided by Chad Fish, the remnants of a large balloon drift above the Atlantic Ocean, just off the coast of South Carolina, with a fighter jet and its contrail seen below it, Feb. 4, 2023. China said Tuesday, Feb. 7, 2023, it will “resolutely safeguard its legitimate rights and interests” over the shooting down of a suspected Chinese spy balloon by the United States, as relations between the two countries deteriorate further. (Chad Fish via AP, File)

أمريكا تعيد فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن بعد شكوك أمنية 12.02.2023

أعلنت هيئة الطيران الأميركية إعادة فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن في شمال الولايات المتحدة بعيد إغلاقه لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي". يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني.

At the direction of the President of the United States and with the full support of the Government of Canada, a U.S. Air Force F-22 Raptor takes off from Joint Base Langley-Eustis, Virginia, on February 4, 2023, to shoot down a Chinese high-altitude surveillance balloon. Northern Command authority engaged and brought down a high-altitude surveillance balloon within sovereign U.S. airspace and over U.S. territorial waters on February 4, 2023. The USS Carter Hall (LSD 50) is the lead ship in debris recovery efforts led by the Navy, in joint partnership with the U.S. Coast Guard, with multiple units in support of the effort, including ships, aircraft, and an Explosive Ordnance Disposal mobile diving and salvage unit. Photo by Airman 1st Class Mikaela Smith/U.S. Air Force/UPI Photo via Newscom picture alliance

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قالت الولايات المتحدة إن طائرة من طائرة إف 22 أسقطت جسماً كان يحلق على ارتفاع كبير فوق ألاسكا وشكّل "تهديداً لأمن الملاحة الجوية". جاء ذلك بعد أيام من عملية إسقاط منطاد صيني كان يحلق فوق مواقع عسكرية حساسة.