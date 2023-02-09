أجسام طائرة غريبة في الأجواء الأمريكية تعكر العلاقة مع بكين

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منذ نهاية فبراير رصدت أربعة أجسام طائرة غريبة في أجواء أمريكا الشمالية ألقت بظلالها على العلاقات مع الصين
تواصلت واشنطن مع بكين بشأن المنطاد الصيني الذي تشتبه في أنّه لأغراض التجسّس وأسقطته في الرابع من شباط / فبراير، فيما أطلق جنرال أمريكي جدلا، بعدما لم يستبعد أن تكون البلونات المُسقطة من خارج كوكب الأرض؟
كشف البنتاغون عن تحليق منطاد "تجسس" صيني ثان فوق أمريكا اللاتينية، بعد رصد منطاد مشابه في أمريكا أدى إلى إرجاء زيارة بلينكن إلى الصين. وبعد إبداء أسفها للحادثة، قالت بكين إن البعض يستخدمها "ذريعة لمهاجمة الصين".
أعلنت هيئة الطيران الأميركية إعادة فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن في شمال الولايات المتحدة بعيد إغلاقه لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي". يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني.
قالت الولايات المتحدة إن طائرة من طائرة إف 22 أسقطت جسماً كان يحلق على ارتفاع كبير فوق ألاسكا وشكّل "تهديداً لأمن الملاحة الجوية". جاء ذلك بعد أيام من عملية إسقاط منطاد صيني كان يحلق فوق مواقع عسكرية حساسة.
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