أجسام طائرة غريبة في الأجواء الأمريكية تعكر العلاقة مع بكين

بالونات تجسس صينية أم أجسام طائرة من خارج الكوكب؟

تواصلت واشنطن مع بكين بشأن المنطاد الصيني الذي تشتبه في أنّه لأغراض التجسّس وأسقطته في الرابع من شباط / فبراير، فيما أطلق جنرال أمريكي جدلا، بعدما لم يستبعد أن تكون البلونات المُسقطة من خارج كوكب الأرض؟