 أجسامنا تحتوي على البلاستيك! فما مصدره؟ | عالم المنوعات | DW | 22.10.2018

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منوعات

أجسامنا تحتوي على البلاستيك! فما مصدره؟

قد تتخيل توفر جسمك على أي مادة سوى البلاستيك! لكن باحثين من النمسا أكدوا اكتشافهم لأول مرة وجود جسيمات بلاستيكية داخل جسم الإنسان، فما مصدرها يا ترى؟

Deutschland Mikroplastik (picture alliance/JOKER/A. Stein)

توصلت دراسة أجراها باحثون بالجامعة الطبية في فيينا و هيئة البيئة النمساوية إلى توفر جسم الإنسان على جسيمات بلاستيكية. وقد خضع للتجربة ثمانية متطوعين تتراوح أعمارهم بين 33 و65 عاما ويعيشون في قارات مختلفة ولا علاقة بينهم.

سجل المشاركون في الدراسة على مدى أسبوع الأغذية التي تناولوها والنتيجة أنه تم العثور على جسيمات البلاستيك في براز كل متطوع من المتطوعين.

مختارات

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طبيعة الأكل الذي تناوله المشاركون في هذه الدراسة متشابهة، فقد أكلوا خلال هذه الفترة مأكولات معلبة وعلب بلاستيك أو مشروبات في زجاجات بلاستيكية. وتناول أغلب المشاركين أيضا سمكا وفواكه بحر، ولم يقتصر أي منهم على المأكلولات النباتية فحسب.

وشرحت بيتينا ليبمان، خبيرة تحليلات جسيمات البلاستيك في الهيئة النمساوية للبيئة، أن الباحثين عثروا في المختبر على تسعة أنواع مختلفة من البلاستيك بحجم 50 إلى 500 مايكرومتر.

وعبرت الباحثة عن اندهاشها هي وزملاؤها بسبب تنوع المواد البلاستيكية التي عثروا عليها في أجسام المشاركين في التجربة. وكانت جسيمات متعدد البولي بروبين  والبولي إيثلين  الأكثر ظهورا في عينات البراز التي تم تحليلها.

ورغم ذلك لم يستطع الباحثون الجزم بأن جسيمات البلاستيك هذه مرتبطة مباشرة بطبيعة غذائهم وتلوث بالبراز بجسيمات البلاستيك. والسبب في ذلك هو العدد القليل للمشاركين في هذه التجربة.

ويتوقع أن تنشر نتائج هذه التجربة غير المسبوقة خلال مؤتمر علمي في فيينا غدا الثلاثاء وأن تصبح منطلقا لتجارب أوسع في هذا المجال.

س.أ/ ه.د (د.ب.أ)  

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    في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    إحساس بالملموس بحسب الطرف اللامس

    يختلف إحساسنا بالأشياء واللمسات بحسب توزع خلايا الإدراك الحسي في جسمنا، فقدرتنا على الإحساس بالأشياء تتوقف على جزء الجسم الذي تم لمسه بها.

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    في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    تباين في التوزيع

    خلايا اللمس لدينا ليست موزعة بالتساوي على الجسم. فعلى أطراف الأصابع وعلى الشفتين مثلا لا تبتعد مستقبلات اللمس عن بعضها كثيرا على عكس مستقبلات اللمس الموجودة في الظهر.

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    في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    تفاعل خلال جزء من الثانية

    يوجد على كل سنتميتر مربع من أطراف أصابعنا 200 خلية لمس وحدها. وهذا يمكننا من التفاعل مع أصغر المؤثرات خلال جزء من الثانية.

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    في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    استقبال لأحاسيس مختلفة

    يوجد في الجلد مستقبلات للضغط والألم، والبرودة والحرارة، تستقبل الأحاسيس ثم تمرر عبر الأعصاب الحسية نبضة كهربائية إلى المخ، حيث يجري تقييم الأمر والتفاعل معه.

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    في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    أين تكثر خلايا اللمس؟

    تكثرخلايا اللمس خصوصا في مناطق الجسم التي تلعب دورا مهما في عملية اللمس، كاليدين والوجه والقدمين.

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    في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    بين مليمتر واحد و7 سنتيمترات

    وعلى أطراف الأصابع والشفتين، تبتعد مستقبلات اللمس عن بعضها البعض ميليمتر واحد فقط في المتوسط، أما في الظهر فقد تصل المسافة فيما بينها إلى سبعة سنتيمترات.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


مختارات

في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

عبر خلايا الإدراك الحسي يمكن للإنسان الإحساس بالأشياء، إلا أن توزع خلايا الإدراك الحسي يختلف من منطقة لأخرى. جولة مصورة للتعرف على كيفية توزع خلايا الإحساس على جسم الإنسان وطريقة عملها. (11.04.2014)  

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