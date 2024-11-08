أجراس كاتدرائية نوتردام بباريس تقرع مجددا منذ حريق 2019

دقت الأجراس الثمانية لبرج الجرس الشمالي لكاتدرائية نوتردام في باريس، التي تستعد لإعادة فتحها في 7 ديسمبر/كانون الأول، الجمعة، بعد أكثر من خمس سنوات على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من الكاتدرائية.

دقت الأجراس الثمانية لبرج الجرس الشمالي في كاتدرائيةنوتردام بباريس، التي تستعد لإعادة فتح أبوابها في 7 ديسمبر/كانون الأول، للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، بعد الحريق الذي ألحق أضرارًا واسعة بالكاتدرائية.

يوم الجمعة وفي حوالي الساعة 10:30 صباحًا (09:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة (الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، بدأت الأجراس تقرع واحدًا تلو الآخر، بعد تشغيلها بواسطة محركات، ليصدر صوتها متناغمًا، وفقًا لمراسلي وكالة فرانس برس في الموقع."

ووصف فيليب جوست، رئيس المؤسسة العامة المشرفة على ترميم الكاتدرائية، هذه اللحظة بأنها "خطوة جميلة ومهمة ورمزية". وأوضح أن "هذه هي المرة الأولى التي تُقرع فيها الأجراس جميعها معًا" منذ الحريق، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يأتي قبل أقل من شهر من إعادة افتتاح الكاتدرائية المرتقب.

صرّح ألكسندر غوجون، مدير مشروع إعادة تجهيز الأجراس من شركة غوجون، أن "كل شيء ليس مثاليًا بعد. سنعمل على حل هذه التفاصيل بشكل كامل، ولكن هذه المحاولة الأولى كانت ناجحة"، واصفًا التجربة بأنها "نتيجة عظيمة". وكان قد تم إجراء اختبارات لكل جرس على حدة .

تُعد هذه الخطوة مرحلة إضافية في مسيرة إحياء كاتدرائية نوتردام، المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، والتي تُعتبر واحدة من أكبر الكاتدرائيات في الغرب وأكثرها جذبًا للزوار في أوروبا.

ترميم البرج الشمالي وأجراسه

وكانت النيران قد التهمت جزءًا من برج الجرس الشمالي للكاتدرائية خلال حريق 15 أبريل 2019، ما استدعى ترميمه ليعود إلى حالته الأصلية.

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في يونيو/حزيران 2023، قامت مجموعة مؤلفة من خمس شركات متخصصة بنزع الأجراس الثمانية لبرج الجرس الشمالي في كاتدرائية نوتردام، والتي تشمل أجراس غابريال (4162 كيلوغرامًا)، وآن جنفييف (3477 كيلوغرامًا)، ودوني (2502 كيلوغرامًا)، ومارسيل (1925 كيلوغرامًا)، وإتيان (1494 كيلوغرامًا)، وبنوا جوزيف (1309 كيلوغرامات)، وموريس (1101 كيلوغرامًا)، وجان ماري (782 كيلوغرامًا).

وفقًا لما أفادت به المؤسسة العامة المسؤولة عن ترميم الكاتدرائية. وذكرت المؤسسة أن الغرض من نزع الأجراس هو تمكين ترميم البرج الشمالي، بما يدعم وزن الأجراس وحركتها ويخفف من اهتزازاتها لحماية المبنى.

وفي سياق الاستعدادات لإعادة افتتاح الكاتدرائية، كشف فيليب جوست، رئيس المؤسسة العامة للترميم، أن "فنانين كبارًا ذوي شهرة عالمية" سيشاركون في حفل إعادة الافتتاح المقرر في 7 ديسمبر. ولم يفصح جوست عن أسماء الفنانين، كما لم يؤكد ما أوردته بعض التقارير الإعلامية بشأن احتمال حضور بول مكارتني، عضو فرقة البيتلز السابق، رغم ما تردد في الأسابيع الأخيرة.

وقال جوست في تصريح لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية: "سيحضر فنانون متميزون وشخصيات معروفة عالميًا، وهذا ما تستحقه الكاتدرائية"، مشيرًا إلى أن تفاصيل المشاركين ستُعلن "عندما يحين الوقت.

ن.ف.د/ع.ج.م (أ ف ب)