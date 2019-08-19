أثينا: ناقلة النفط الإيرانية كبيرة جدا ولا تتجه إلى اليونان

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس لتلفزيون فرانس 24 اليوم الخميس (22 آب/ أغسطس 2019) إن الناقلة الإيرانية التي تريد الولايات المتحدة احتجازها ليست في طريقها لليونان. وقال ميتسوتاكيس "السفينة ليست في طريقها لليونان ولم نتلق طلبا منها للرسو في أي ميناء يوناني".
وكان نائب وزير المالية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، قد صرح أمس الأربعاء أن الناقلة الإيرانية التي أثارت أزمة دبلوماسية بين طهران وواشنطن ولندن، كبيرة جدا بحيث لا يمكنها الرسو في اليونان. وقال فارفيتسيوتيس لتلفزيون "أنتينا" اليوناني "هذه ناقلة نفط كبيرة جدا وتزيد حمولتها عن 130 ألف طن .. ولا يمكنها دخول أي مرسى يوناني".
وقال إن الحكومة اليونانية "واجهت ضغوطا" من السلطات الأمريكية بسبب الناقلة، ولكنه أكد أن أثينا "بعثت رسالة واضحة بأنها لا ترغب في تسهيل نقل النفط إلى سوريا تحت أية ظروف".
وكانت منطقة جبل طارق الخاضعة لبريطانيا، احتجزت الناقلة في الرابع من تموز/يوليو للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ونفت إيران مرارا ارتكاب أية مخالفات. وقال فارفيتسيوتيس إن أثينا ليست على اتصال مع طهران بشأن الناقلة التي كان اسمها في الأساس "غريس1" ولكن أعيدت تسميتها "أدريان داريا"، ولم تتلق طلبا من إيران.
وقال الموقع الإلكتروني المتخصّص في تعقّب حركة السفن "مارين ترافيك" إن الناقلة كانت تتواجد الثلاثاء على بعد نحو مئة كم من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية وإنها يمكن أن ترسو في ميناء كالاماتا اليوناني الواقع في جنوب منطقة البيلوبونيز. لكن سلطات إدارة الموانئ في المنطقة لم تؤكد هذه المعلومات.
وتوقع الموقع وصول الناقلة إلى كالاماتا الاثنين، إلا أن فارفيتسيوتيس أشار إلى أنها قد لا ترسو في المياه اليونانية مطلقا. وأضاف "لقد حددت الناقلة كالاماتا ميناء المقصد، إلا أن ذلك لا يعني شيئا ... يمكنها أن ترسو في مكان آخر". وكانت محكمة جبل طارق العليا أمرت بالإفراج عن الشاحنة الخميس الفائت، وقال مسؤولون إيرانيون إن طاقما جديدا وصل لقيادة الناقلة.
ع.ج/ ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب)
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أكبر اليخوت في العالم
يتباهى الشيوخ وكبار الأثرياء في العالم باقتناء يخوت فاخرة وعملاقة تتنافس على نيل لقب الأكبر والأطول والأغلى ثمنا. ويتربع يخت "عزام" حاليا على قمة أكبر اليخوت الخاصة ويبلغ طوله 180 مترا. ويحتوي اليخت الذي يملكه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على مكان لإقلاع طائرة هليكوبتر ونظام دفاع جوي وغواصة. بنت شركة لورسن الألمانية اليخت وكلف بناؤه نحو نصف مليار يورو.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أكبر سفينة شراعية في العالم
أما الملياردير الروسي أندريه ميلنيتشينكو فيمتلك أكبر سفينة شراعية في العالم، التي صممها فيليب ستارك. ويبلغ طول اليخت نحو 143 مترا وعرضه 25 مترا، ويبلغ سعره حوالي 400 مليون يورو. وتحتوي السفينة على 8 طوابق وثلاثة مسابح وغواصة خاصة.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أكبر سفينة للشحن في العالم
وصلت سفينة "مول تريومف Mol Triumph" في رحلتها الأولى إلى ميناء هامبورغ شمال ألمانيا، وتعد أكبر سفينة شحن في العالم ويمكنها نقل 20170 حاوية بضائع على متنها. ويبلغ طولها 400 مترا وعرضها نحو 59 مترا ويصل عمقها إلى 16 مترا.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
سفن الشحن العملاقة
لكن سفينة "مول تريومف Mol Triumph" ستبقى أكبر سفينة شحن في العالم لعدة أسابيع فقط، إذ ستحل محلها سفينة "أو أو سي أل هونغ كونغ OOCL Hong Kong" التي تصل سعتها إلى 21 ألف حاوية. ويعرف مجال الشحن البحري تطورا سريعا خلال العقود الماضية، إذ كانت أكبر سفينة شحن في العالم تتسع لـ 4442 حاوية فقط قبل 25 عاما.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أطول سفينة في العالم
أما سفينة "فايكنغ Viking" الناقلة للنفط، فكانت الأطول في العالم بطول يصل إلى 458 مترا. وكانت هذه السفينة تحتاج لمسافة 6 كيلومترات لكي تتوقف. ولم يكن بإمكانها دخول قناة السويس أو قناة بنما أو قناة المانش (القناة الانكليزية) أو أن ترسو في الكثير من الموانئ في العالم لعدم قدرتها على المناورة في البحر. استخدمت هذه السفينة من 2004 إلى 2009 كسفينة نقل للنفط الخام قبل أن يتم التخلص منها عام 2010.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أكبر سفينة سياحية في العالم
أكبر سفينة سياحية في العالم هي "هارموني أو ذه سيس Harmony of the Seas"، وتحتوي السفينة على 16 طابقا ويمكنها حمل 6300 مسافرا و2100 من أفراد طاقم السفينة. يبلغ طول السفينة 362 مترا وتحتوي على 20 قاعة طعام و23 مسبحا وحديقة بـ12ألف نبتة، وكلف بناؤها أكثر من مليار يورو.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أغلى سفينة حربية في العالم
أغلى سفينة حربية في العالم هي حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس غيرالد فورد" وكلفت نحو 13 مليار دولار. يبلغ طول حاملة الطائرات 337 مترا وتستخدمها القوات البحرية الأمريكية منذ شهر نيسان/أبريل 2017 في التدريبات. وتحتوي الحاملة على تقنيات كهرومغناطيسية لإطلاق وتثبيت هبوط الطائرات.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
كاسحة الجليد الأكبر في العالم
كاسحة الجليد "أركتيكا Arktika" الروسية لها ميزة أخرى، إذ تعمل السفينة بالطاقة النووية ويمكنها تحطيم الصفائح الجليدية بسمك 3 أمتار، حسب بيانات الموقع الالكتروني الروسي الرسمي "سبوتنيك نيوز". وأركتيكا هي أكبر كاسحة جليد في العالم ويرغب الروس في استخدامها بدءا من نهاية 2017 لإزاحة الجليد المحيط بالمنطقة القطبية الشمالية لإتاحة المجال لناقلات النفط والغاز للعبور في هذه المنطقة.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أقوى رافعة عائمة في العالم
"ذيالف Thialf" هي أقوى رافعة عائمة في العالم ويمكنها رفع 14200 طن. وتستخدم الرافعة في بناء المنشئات البحرية ويمكن أن تُستخدم في عمق بين 11.8 و31.6 مترا. ويتكون هيكل الرافعة من جسمين عائمين، بينما يطفو ظهر الرافعة على أربعة أعمدة عائمة. تبلغ سرعة الرافعة 11 كيلومترا في الساعة فقط.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أكبر منصة بحرية عائمة في العالم
يمكن للمنصات البحرية نقل وسحب السفن في البحار. وتغطس المنصة البحرية لعمق معين حتى يمكنها رفع السفينة. وأكبر منصة بحرية في العالم يبلغ طولها 275 مترا.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
غواصة المحيطات
أما غواصة "ديبسي تشالنجر Deepsea Challenger" فصممت للغوص في أعمق نقطة يمكن الوصول إليها في قاع المحيطات. بنيت السفينة في أستراليا بسرية تامة وانتهى بناؤها بعد 7 سنوات في سنة 2012. يبلغ قطر عربة القيادة التي تتسع لشخص واحد فقط 109 سنتيمتر. ركب المخرج الشهير جيمس كاميرون هذه الغواصة في سنة 2012 وغاص بها في خندق ماريانا في المحيط الهادي ووصل إلى عمق 10984 مترا تحت مستوى سطح البحر.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
سفن ذاتية القيادة
يطمح صانعو السفن إلى بناء سفن ذاتية القيادة في المستقبل يمكنها أن تبحر دون قبطان. أول سفينة من هذا النوع صنعت في النرويج وتحمل اسم "يارا بايركلاند Yara Birkland". وستستخدم السفينة في عام 2018 لنقل الأسمدة في الطرق البحرية. وسيقودها في سنتها الأولى قبطان، وفي السنة الثانية سيكون التحكم بها عن بعد، وفي السنة الثالثة أي في عام 2020 ستكون ذاتية القيادة. الكاتب: إنزا فريده/ زمن البدري