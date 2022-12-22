أثر الضوء على الصحة

مقاومة اكتئاب الشتاء عبر ضوء المصابيح.. هل هذا ممكن؟

قد يشعر البعض بالضيق وانقباض النفس في فصل الشتاء، وهو ما يسميه خبراء النفس بـ"الاكتئاب الموسمي"، وهذه المرحلة تعد البوادر الأولى لمشكلة الاكتئاب الشتوي. فما سبب الإصابة بهذا بالمرض وما هي أفضل وسيلة للتخلص منه؟