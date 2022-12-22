 أثر الضوء على الصحة | صحتك بين يديك | DW | 22.12.2022

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صحتك بين يديك

أثر الضوء على الصحة

يتحكم ضوء النهار في الساعة الداخلية والعمليات الحيوية الأخرى داخل أجسامنا. فما مقدار الضوء الذي نحتاجه كل يوم؟

المزيد من المركز الإعلامي

Symbolbild Zeitumstellung 2021 - Sommerzeit

صحتك بين يديك - العيش حسب ساعتنا الداخلية 22.12.2022

Impfpass mit dem Impfstoff Prevenar, der eine Schutzimpfung gegen Meningitis, Hirnhautentzuendung, Sepsis, Blutvergiftung, Bakteriaemie, Pneumonie, Lungenentzuendung, Mittelohrentzuendung ist, Bonn 19.03.2020.

إنتان الدم: الأسباب والأعراض 16.12.2022

Mehrere herablaufende Bluttropfen

صحتك بين يديك - الدم وصحة الإنسان: حقائق ومعلومات 16.12.2022

Patien demonstrating surgery stitches on wounded finger after accident with chainsaw

الطرق الأسرع التي تلتئم بها الجروح 16.12.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In good shape-Sendung vom 02.12.2022

لياقة بدنية: عضلات أرداف ممشوقة وظهر قوي 22.12.2022

Still aus dem HR-Beitrag 'Arbeiten nach der inneren Uhr'. Bitte nur im Zusammenhang mit diesem Beitrag verwenden! Tags: Chronobiologie, Schlaf, In Good Shape Sendung In Good Shape © HR

العمل وفق إيقاع الجسد الداخلي 22.12.2022

Still aus dem DW-Beitrag 'Better Bites - Lebensmittel für gesunden Schlaf' Tags: Better Bites, Schlaf, In Good Shape Sendung In Good Shape © DW

وجبات صحية لنوم عميق وهادئ 22.12.2022

3D-Computergrafik, Uhr mit Aufschrift LEAP SECOND (Schaltsekunde) 3D computer graphic, clock lettering LEAP SECOND BLWS522992 Copyright: xblickwinkel/McPHOTO/M.xGannx

إيقاع الساعة البيولوجية لدى الإنسان 22.12.2022

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Thema LED Glühlampe, Energiesparlampe Quecksilber nachfolgende Fotos ein. Die Fotos stammen von Lightcycle.de (copyright) und wurden uns kostenfrei zur Verfügung gestellt.

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