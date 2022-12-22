أثر الضوء على الصحة

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يتحكم ضوء النهار في الساعة الداخلية والعمليات الحيوية الأخرى داخل أجسامنا. فما مقدار الضوء الذي نحتاجه كل يوم؟
قد يشعر البعض بالضيق وانقباض النفس في فصل الشتاء، وهو ما يسميه خبراء النفس بـ"الاكتئاب الموسمي"، وهذه المرحلة تعد البوادر الأولى لمشكلة الاكتئاب الشتوي. فما سبب الإصابة بهذا بالمرض وما هي أفضل وسيلة للتخلص منه؟
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