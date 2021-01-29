 أثار انتقادات واسعة.. مظاهرات جديدة في فرنسا ضد قانون الأمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أثار انتقادات واسعة.. مظاهرات جديدة في فرنسا ضد قانون الأمن

احتج المتظاهرون مجددا في فرنسا على مشروع قانون يحظر تصوير أنشطة الشرطة ويمكّن هذه الأخيرة من صلاحيات جديدة، وتدافع الحكومة عن القانون بأنه يحمي عناصر الشرطة من العنف. فما الجديد؟

تظاهرات يوم 30 يناير في باريس

قوات الأمن تعتقل أحد المتظاهرين ضد مشروع القانون

نُظمت احتجاجات جديدة السبت (30 يناير: كانون الثاني 2021) ضد مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي الذي يقول معارضون إنه سيحد من تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما لتوثيق حالات عنف الشرطة، وهو القانون الذي قال حزب الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعيد صوغه.

مختارات

غداة تظاهرات خرجت في باريس للتنديد بـ"عنف الشرطة"، تعهدت الحكومة الفرنسية بمعاقبة عناصر الشرطة على "كل خطأ أو لفظ عنصري" قد يصدر عنهم، فيما اعتقل 18 شخصا في باريس خلال صدامات على هامش تجمع محظور.

وخرج قطاع عريض ومتنوع من المتظاهرين في عشرات المدن الفرنسية، من بينهم نشطاء من حركة "السترات الصفر" المناهضة للحكومة وآخرون يطالبون بحماية القطاع الثقافي.

ويحتج المشاركون أيضًا على استخدام أدوات المراقبة مثل الطائرات المسيّرة والكاميرات. وأثارت لقطات لشرطي أبيض وهو يضرب المنتج الموسيقي الأسود ميشال زيكلير، في الاستوديو الخاص به في باريس في 21 تشرين الثاني/نوفمبر غضبا من التشريع الذي ندد به كثيرون ووصفوه بأنه يشير إلى انحراف ماكرون إلى اليمين.

وقالت كيم البالغة 24 عامًا "لدي سببان لمجيئي اليوم، قانون الأمن الشامل وأيضًا لدعم الثقافة". وتابعت "الكثير من المتاجر مفتوحة والمترو مزدحم لكن المواقع الثقافية مغلقة رغم أنه يمكننا تطبيق تدابير وقائية" ضد فيروس كورونا أيضا.

كما كان من بين المتظاهرين شبان يطالبون بالحق في إقامة حفلات راقصة صاخبة كالحفلة في بلدة بريتاني التي استقطبت 2400 شخص في بداية العام.  لكن عدد المتظاهرين كان عموما محدوداً بسبب سوء الأحوال الجوية والقيود المرتبطة بكوفيد-19.

مظاهرات في فرنسا

تظاهرات يوم 30 يناير ضد قانون الأمن الشامل في مدينة أنجيه

وتعرض مشروع القانون لانتقاد شديد في فرنسا من جانب هيئة "المدافع عن الحقوق" المستقلة، واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وفي الخارج من جانب مقررين خاصين تابعين للامم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا.

اقرأ أيضا: "مخالف للقانون الدولي" .. مطالب لفرنسا بمراجعة "قانون الأمن"

وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس أن ساحة الجمهورية كانت نصف ممتلئة في باريس، بينما تجمع حوالى ثلاثة آلاف شخص في مونبلييه بجنوب فرنسا. وخرجت المئات في مسيرات مماثلة في مدن أخرى، حسب المصدر نفسه.

وتقول الحكومة إن القانون المقترح ضروري لأن عناصر الشرطة أصبحوا أهدافًا للهجمات والدعوات إلى العنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسائل إعلام فرنسية تقول إنّ "خطة وطنية جديدة لإنفاذ القانون" تستخدم للحد من التغطية الإعلامية للتظاهرات.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، الغرفة البرلمانية العليا في فرنسا، في قانون الأمن المقترح، الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في آذار/مارس المقبل.

إ.ع/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 16:01

مسائيةDW: احتجاجات واعتقالات في فرنسا.. اختبار جديد لماكرون؟

مواضيع ذات صلة

Marine le Pen

بحثا عن حظرٍ أكبر للحجاب.. مقترح قانون ضد "الإسلاموية" من لوبن 29.01.2021

بعد مشروع قانون "الانعزالية الإسلاموية" الذي قدمته الحكومة الفرنسية لمواجهة التيارات "المتشددة"، ذهب الحزب اليميني "التجمع الوطني" أبعد من ذلك، وقدم قانونا يمنع إظهار "الإيديولوجيات الإسلاموية" في الفضاءات العامة.

Frankreich Polizei vor der großen Moschee von Paris

فرنسا.. المجلس الإسلامي يصوغ مبادئ "تتوافق" مع قيم الجمهورية 16.01.2021

في مذكرة تم تقدميها إلى وزير الداخلية الفرنسي، أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يتكون من تسعة اتحادات، عن مجموعة مبادئ إسلامية تجعل الشريعة الإسلامية متوافقة مع قيم الجمهورية الفرنسية العلمانية.

Katar Doha | Jean-Yves Le Drian, Außenminister Frankreich

وزير فرنسي: بلادنا تحترم المسلمين.. وتصريحات ماكرون أسيء فهمها 10.12.2020

دافع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان  عن موقف بلاده من الإسلام، معتبرا أن هناك تحريف بنية الإساءة إلى فرنسا. غير أن باريس مستمرة في مناقشة مشروع قانون مكافحة "التطرّف الإسلامي" الذي انتقدته أطراف دولية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  