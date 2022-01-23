 أثاث يعتمد على الكولاج: تصاميم كوستاس لامبريدس الفنية | يوروماكس | DW | 30.01.2022

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يوروماكس

أثاث يعتمد على الكولاج: تصاميم كوستاس لامبريدس الفنية

بالنسبة له تعتبر قطعة الأثاث مثل أحجية الصور المقطعة. الفنان اليوناني كوستاس لامبريدس يجمع الأثاث من مواد مختلفة، معظمها معاد تدويرها. يجمع البلاستيك مع الرخام، والتنجيد مع الخرسانة.

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