أثاث يعتمد على الكولاج: تصاميم كوستاس لامبريدس الفنية

دورتموند يحرم ناغلسمان من أول تتويج قبل تدريب بايرن

بهزيمة مؤلمة من بوروسيا دورتموند، فقد يوليان ناغلسمان المدير الفني للايبزيغ فرصته في إحراز أول لقب له كمدرب. يأتي ذلك وقد تبقى لناغلسمان مباراتين يقود فيها لايبزيغ قبل الانتقال لتدريب العملاق البافاري بايرن ميونخ.