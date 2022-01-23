أثاث يعتمد على الكولاج: تصاميم كوستاس لامبريدس الفنية

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بالنسبة له تعتبر قطعة الأثاث مثل أحجية الصور المقطعة. الفنان اليوناني كوستاس لامبريدس يجمع الأثاث من مواد مختلفة، معظمها معاد تدويرها. يجمع البلاستيك مع الرخام، والتنجيد مع الخرسانة.
لم يعد شراء حقيبة أصلية مستعملة من العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" على الإنترنت مغامرة محفوفة بالخطر أو حكرا على صائدي الصفقات. فقد شهدت الآونة الأخيرة ازدهارا لسوق السلع الفخمة المستعملة على الإنترنت.
بهزيمة مؤلمة من بوروسيا دورتموند، فقد يوليان ناغلسمان المدير الفني للايبزيغ فرصته في إحراز أول لقب له كمدرب. يأتي ذلك وقد تبقى لناغلسمان مباراتين يقود فيها لايبزيغ قبل الانتقال لتدريب العملاق البافاري بايرن ميونخ.
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية مساء الأربعاء إحباط "عمل إرهابي" يستهدف الملاحة في البحر الأحمر، بينما أكدت مصادر غربية أن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم.
ضمن قائمة نهائية من 11 لاعباً يتنافس النجم المصري محمد صلاح مع عمالقة الكرة العالمية على جائزة الأفضل للفيفا. بينما خلت جائزة أفضل مدرب من يورغن كلوب، وأدرجت أسماء أربع لاعبات من برشلونة في القائمة المختصرة لأفضل لاعبة.
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