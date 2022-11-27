أثاث من النفايات الإلكترونية

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النفايات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التصميم: في حلقة اليوم سنتعرف على مجموعة سويدية قامت بتصميم مصابيح وكراسي ومزهريات من الدراجات البخارية الإلكترونية التي تم جمعها في مدينة مالمو السويدية.
تضع سلطات مدينة مالمو السويدية منذ مدة رسائل صوتية في الحاويات، بمجرد ما تُرمى القمامة فيها حتى يشكرك صوت مسجل. لكن الجديد هذه المرة أنها غيّرت الصوت الذكوري إلى صوت أنثوي وُصف بالمثير.
بعد إعلان جماعة يمينية متطرفة عزمها حرق نسخ من المصحف، تتواصل أعمال الشغب في السويد. وقد أصيب ثلاثة أشخاص برصاص الشرطة، فيما نددت دول عربية وإسلامية مطالبة بإيقاف ما يمس المقدسات الإسلامية.
أعمال العنف في السويد مؤخراً لفتت الانتباه مجدداً إلى سياسي غير معروف يسعى لإبراز نفسه عبر استفزاز المهاجرين والمسلمين. ويرى خبراء أن صعوده يأتي بسبب تصلب المواقف تجاه المهاجرين.
قالت الشرطة السويدية إن عشرات الأشخاص من عناصرها ومن المدنيين أُصيبوا خلال صدامات عنيفة رافقت الاحتجاجات على حركة مناهضة للإسلام، فيما نددت عدة دول عربية بحرق نسخ من القرآن.
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