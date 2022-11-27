 أثاث من النفايات الإلكترونية | يوروماكس | DW | 27.11.2022

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يوروماكس

أثاث من النفايات الإلكترونية

النفايات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التصميم: في حلقة اليوم سنتعرف على مجموعة سويدية قامت بتصميم مصابيح وكراسي ومزهريات من الدراجات البخارية الإلكترونية التي تم جمعها في مدينة مالمو السويدية.

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