أثاث من النفايات الإلكترونية

السويد تشجع السكان على رمي النفايات بصوت أنثوي "مثير"

تضع سلطات مدينة مالمو السويدية منذ مدة رسائل صوتية في الحاويات، بمجرد ما تُرمى القمامة فيها حتى يشكرك صوت مسجل. لكن الجديد هذه المرة أنها غيّرت الصوت الذكوري إلى صوت أنثوي وُصف بالمثير.