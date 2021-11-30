"أتوقع في المدن الذكيىة كارثة بحجم تشيرنوبل"

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يلعب الأمن السيبراني دورًا مهمًا في المدن الذكية. وحول خطورة القرصنة الإلكترونية أجرينا حوارا مع أنتوني تاونسند، الخبير في تكنولوجيا المعلومات.
تعرضت فروع شركة أمريكية لخدمات إدارة التكنولوجيا لهجوم واسع النطاق في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. ووعد الرئيس جو بايدن بالرد على روسيا في حال ثبوت وقوفها وراء الهجوم الذي بدأت الاستخبارات الأمريكية التحقيق فيه.
تستهدف هجمات إلكترونية مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية. ويقوم الهجوم، مجهول المصدر، بتشفير البيانات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمجموعة، ما أدى لوقف طبع صحف المجموعة. فما الهدف من ذلك الهجوم؟
لأول مرة يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بأشخاص روس وصينيين حاولوا شنّ هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونفذوا عدة هجمات إلكترونية باستخدام برمجيات خبيثة، حسبما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.
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