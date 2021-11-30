"أتوقع في المدن الذكيىة كارثة بحجم تشيرنوبل"

قراصنة مجهولون يستهدفون مجموعة "فونكه" الألمانية

تستهدف هجمات إلكترونية مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية. ويقوم الهجوم، مجهول المصدر، بتشفير البيانات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمجموعة، ما أدى لوقف طبع صحف المجموعة. فما الهدف من ذلك الهجوم؟