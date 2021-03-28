 أتهم الخميني بـ″خيانة مبادئ الثورة″.. وفاة أول رئيس لجمهورية إيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2021

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أخبار

أتهم الخميني بـ"خيانة مبادئ الثورة".. وفاة أول رئيس لجمهورية إيران

توفي الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر عن 88 عاماً في منفاه بباريس، أول رئيس بعد قيام الجمهورية الإسلامية، وبعد صراع على السلطة مع رجال دين متشددين فر إلى فرنسا حيث قضى بقية حياته وتوفي فيها.

الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر (أرشيف ـ 29 يناير 2019)

قال بني صدر إن الخميني "خان مبادئ الثورة" بعدما وصل إلى السلطة في 1979

توفي الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر اليوم السبت (9 اكتوبر/تشرين الأول 2021) عن 88 عاماً.

وأصبح بني صدر أول رئيس لإيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 قبل أن يفر إلى المنفى في فرنسا.

مختارات

قبل أربعين عاما وضع آية الله الخميني أسس الجمهورية الإسلامية في إيران. كيف تبدو الحماسة للثورة بين الأمس واليوم؟ وما رصيد النساء من النضال في سبيل التغيير بعد أن أخذ التعب من القوى الإصلاحية مأخذاً؟

احتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين رغم الثلوج المنهمرة في طهران للاحتفال بالذكرى الأربعين لسقوط الشاه وانتصار الثورة الإيرانية التي قادها رجل الديني الشيعي آية الله روح الله الخميني والتي تزعج الغرب حتى يومنا هذا.

وقالت زوجته وأبناؤه على موقع بني صدر الرسمي على الإنترنت إنه توفي في مستشفى بيتي سالبترير في باريس بعد صراع طويل مع المرض.

ولم يكن بني صدر معروفاً قبل أن يصبح أول رئيس لإيران في يناير/كانون الثاني 1980 بمساعدة رجال الدين. ولكن بعد صراع على السلطة مع رجال دين متشددين فر في العام التالي إلى فرنسا حيث قضى بقية حياته.

وقالت أسرته في إعلان الوفاة على موقعه على الإنترنت إن بني صدر "دافع عن الحرية في وجه الاستبداد والقمع الجديد باسم الدين".

وقال باكنجاد جمال الدين، مساعده منذ فترة طويلة، لرويترز عبر الهاتف إن أسرته ترغب في دفنه في ضاحية فرساي بباريس التي عاش فيها خلال منفاه.

وفي مقابلة مع رويترز في 2019 قال بني صدر إن آية الله روح الله الخميني خان مبادئ الثورة بعدما وصل إلى السلطة في 1979، تاركاً شعوراً بالمرارة الشديدة لدى بعض من عادوا معه منتصرين إلى طهران.

وخلال المقابلة استرجع أحداثا وقعت قبل 40 عاماً في باريس عندما كان مقتنعا أن الثورة الإسلامية لزعيم ديني ستمهد الطريق نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد سقوط حكم الشاه.

وقال "كنا على يقين أن هناك التزاماً قاطعاً من زعيم ديني، وأن كل هذه المبادئ ستتحقق لأول مرة في تاريخنا".

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


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