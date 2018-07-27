 أتلتيكو مدريد يملك مفتاح صفقة برشلونة القادمة! | عالم الرياضة | DW | 20.08.2018

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عالم الرياضة

أتلتيكو مدريد يملك مفتاح صفقة برشلونة القادمة!

يبدو أن كتيبة برشلونة الكروية تستعد لاستقبال نجم جديد في الأيام القليلة القادمة. تقارير صحفية تؤكد أن باريس سان جيرمان وضع شرطاً من أجل السماح للاعبه أدريان رابيو بالرحيل إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية.

Championsleague Real Madrid vs Paris St Germain (Reuters/S. Perez)

صورة أرشيفية.

ليس خافياً أن برشلونة من أكثر الفرق اهتماماً بالحصول على خدمات متوسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، فلاعب وسط ميدان فريق العاصمة الفرنسية يتمتع بمهارات كروية عالية تُساعده على استرجاع الكرة من الخصم وضبط إيقاع لعب المباراة.

مختارات

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يُعرقل خطة برشلونة التعاقد مع أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، فيما يُواصل النادي الكتالوني مهمة البحث عن بديل مناسب للنجم أندريس إنييستا. (27.07.2018)

يبدو أن المعاملة الخاصة، التي يحظى بن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قد أثارت حنق بعض زملائه في الفريق. لاعب خط وسط النادي الباريسي أدريان رابيو عبر صراحة عن موقفه إزاء هذه المعاملة. فماذا قال صاحب القدم اليسرى الأنيقة؟ (11.05.2018)

ويُبدي باريس سان جيرمان تمسكه الكبير برابيو الذي لا يبدو مُتحمساً كثيراً لمواصلة مسيرته الكروية في فرنسا ويرغب في الرحيل إلى الفريق الكتالوني قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، من أجل خوض تحدٍ جديد بعيداً عن فرنسا.

وفي هذا الصدد، أشار موقع جريدة "إكسبريس" البريطانية أن باريس سان جيرمان، سيسمح للاعبه أدريان رابيو بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن محاولات "البلوغرانا" ضم النجم الفرنسي ربما ستُكلل بالنجاح أخيراً.

وأوضح الموقع البريطاني، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن باريس سان جيرمان يُريد أولاً الحصول على خدمات ظهير أتلتيكو مدريد الأيسر فيليبي لويس، من أجل الموافقة على رحيل رابيو إلى برشلونة.

وتابع نفس المصدر أن رفض أدريان رابيو (23 عاماً) تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي صيف السنة القادمة، قد يدفع الفريق الفرنسي العملاق لبيع صاحب القدم اليسرى الساحرة إلى "البلوغرانا"، بهدف الاستفادة مادياً من قيمة انتقاله وجلب ظهير "الروخيبلانكوس" فيليبي لويس (33 عاماً).

في المقابل، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي البرازيلي فيليبي لويس أصبح قريباً للغاية من الرحيل عن أتلتيكو مدريد، بعد عدة مواسم ناجحة قضاها مع فريق العاصمة الإسبانية مدريد، وأضافت أن باريس سان جيرمان هو الأقرب للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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أتلتيكو مدريد يملك مفتاح صفقة برشلونة القادمة!

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