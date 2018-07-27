أتلتيكو مدريد يملك مفتاح صفقة برشلونة القادمة!

ليس خافياً أن برشلونة من أكثر الفرق اهتماماً بالحصول على خدمات متوسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، فلاعب وسط ميدان فريق العاصمة الفرنسية يتمتع بمهارات كروية عالية تُساعده على استرجاع الكرة من الخصم وضبط إيقاع لعب المباراة.
ويُبدي باريس سان جيرمان تمسكه الكبير برابيو الذي لا يبدو مُتحمساً كثيراً لمواصلة مسيرته الكروية في فرنسا ويرغب في الرحيل إلى الفريق الكتالوني قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، من أجل خوض تحدٍ جديد بعيداً عن فرنسا.
وفي هذا الصدد، أشار موقع جريدة "إكسبريس" البريطانية أن باريس سان جيرمان، سيسمح للاعبه أدريان رابيو بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن محاولات "البلوغرانا" ضم النجم الفرنسي ربما ستُكلل بالنجاح أخيراً.
وأوضح الموقع البريطاني، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن باريس سان جيرمان يُريد أولاً الحصول على خدمات ظهير أتلتيكو مدريد الأيسر فيليبي لويس، من أجل الموافقة على رحيل رابيو إلى برشلونة.
وتابع نفس المصدر أن رفض أدريان رابيو (23 عاماً) تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي صيف السنة القادمة، قد يدفع الفريق الفرنسي العملاق لبيع صاحب القدم اليسرى الساحرة إلى "البلوغرانا"، بهدف الاستفادة مادياً من قيمة انتقاله وجلب ظهير "الروخيبلانكوس" فيليبي لويس (33 عاماً).
في المقابل، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي البرازيلي فيليبي لويس أصبح قريباً للغاية من الرحيل عن أتلتيكو مدريد، بعد عدة مواسم ناجحة قضاها مع فريق العاصمة الإسبانية مدريد، وأضافت أن باريس سان جيرمان هو الأقرب للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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