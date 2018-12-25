 أتلتيكو مدريد يحسم قضية انتقال هيرنانديز إلى بايرن ميونيخ | عالم الرياضة | DW | 28.12.2018

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عالم الرياضة

أتلتيكو مدريد يحسم قضية انتقال هيرنانديز إلى بايرن ميونيخ

لم يعد خافيا على أحد أن نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم بات بحاجة ماسة إلى دماء جديدة خاصة في خط الدفاع. ووضعت التقارير الأخبار الواردة هيرنانديز كصفقة أكيدة في الميركاتو الشتوي، لولا تصريحات رئيس أتلتيكوا مدريد.

Spanien Fußball Atletico Madrid vs. Monaco | Lucas Hernandez, Atletico Madrid (Getty Images/AFP/J. Soriano)

كان لوكاس هيرنانديز أقوى المرشحين للانتقال إلى بايرن هذا الشتاء، لولا تصريح رئيس أتلتيكو مدريد، النادي الإسباني الذي يلعب له المدافع الفرنسي. فقد أكد رئيس أتلتيكوا مدريد، جيل مارين، شخصياً تسريبات سابقة لـ"صحيفة" ماركا الإسبانية وقال إن النجم الفرنسي لن ينتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني هذا الشتاء.

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إنه نجم فوق العادة، وأفضل من لعب كرة القدم في التاريخ، في نظر الكثيرين. ورغم أن ليونيل ميسي حتى هذ اللحظة هداف البطولة الإسبانية هذا الموسم، إلا أنه أصبح الخاسر الأكبر في الدوري الإسباني، فكيف ذلك وما السبب؟ (21.12.2018)

في ظل غياب بدلاء للثنائي المخضرم فرانك ريبيري وأريين روبن، يطمح بايرن ميونيخ إلى تقوية مركزيّ الجناح بصفقة جديدة مع ريال مدريد، محورها لوكاس فاسكيز، الذي تغير وضعه في النادي الملكي مع وصول لوبيتيجي خلفاً لزيدان. (12.09.2018)

هذا الكلام قاله مارين لموقعي "سبوكس" و"غول" الالكترونيين. غير أن الملفت في الحوارين اللذين أجراهما جيل مارين، أنه ترك الأبواب مفتوحة أمام النادي الألماني متحدثا عن إمكانية إبرام الصفقة الصيف القادم: "تجمعنا مع بايرن ميونيخ علاقة جيدة وسوف نلتقي بهم في يناير/ كانون الثاني لتقييم الوضع". وأضاف رئيس أتلتيكو أنه "إذا أراد اللاعب الرحيل فإننا سنرى ما يمكن عمله، لكن فقط إذا ما تعلق الأمر بيونيو/ حزيران".

وكانت تقارير إعلامية ألمانية قد ركزت في الأسبوعين الأخيرين عن مساعي البافاري لضم المدافع الفرنسي بطل مونديال روسيا 2018، وكشفت أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع أتلتيكوا من أجل التعاقد مع هيرنانديز خلال الميركاتو الشتوي.

 كما أوردت التقارير أيضا أن بايرن وافق مبدئيا على دفع 80 مليون يورو كقيمة الشرط الجزائي، الذي وضعه أتلتيكو لحل العقد الممتد مع هيرنانديز إلى غاية عام 2024. غير أنه وعلى ما يبدو لايزال أتلتيكو يحاول اقناع المدافع بالبقاء ضمن صفوفه، مستعينا في ذلك بنجمه أنطوان غريزمان، الذي حاول اقناع مواطنه وزميله أيضا في صفوف المنتخب الفرنسي، للبقاء ضمن كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

غير أن صحيفة "أس" الإسبانية كشفت عن أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل وأن لوكاس هيرنانديز عازم على الرحيل مهما كان الأمر.

وفي حال دفع بايرن ميونيخ قيمة الشرط الجزائي المذكورة، فإنها ستكون أعلى صفقة يشهدها الدوري الألماني (بوندسليغا) في تاريخه.

و.ب

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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