"أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا" في ألمانيا

تساوي الليل والنهار

حسب التقويم، يبدأ الربيع مع تساوي طول الليل والنهار، ويكون ذلك بين 19 و21 مارس/ آذار، وهذا العام يصادف العشرين من الشهر. وهنا في مناطق هارتس المرتفعة لا تزال درجات الحرارة منخفضة تقترب من التجمد. تجدر الإشارة إلى أنه وفق الأرصاد الجوية (الأنواء) يبدأ الربيع مع بداية شهر مارس/ آذار حسب ما هو متفق عليه بين خبراء الطقس.