"أتاتورك" يتسبب في إلغاء مباراة كأس السوبر التركية بالسعودية

أدى خلاف بين الجهات السعودية المنظمة لنهائي كأس السوبر التركية وفريقي غلطة سراي وفنربهتشه إلى إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في الرياض. تسبب الخلاف وإلغاء المباراة في سجال على مواقع التواصل الاجتماعي.

ألغيت مباراة كأس السوبر التركية بين فريقي غلطة سراي وفنربهتشه التي كانت مقررة إقامتها في الرياض الجمعة (29/12/2023)، بعد خلافات حيال ارتداء قمصان تحمل رموزاً سياسية.

وقالت قناة السعودية الناقلة للمباراة إنّ "المباراة ألغيت رسمياً. الخبر الأكيد هو الإلغاء".

وفي بيان متأخّر ليل الجمعة السبت، شرح منظّمو موسم الرياض المسؤول عن تنظيم مباراة نهائي السوبر التركي أسباب إلغاء المباراة قائلين: "كنا نتطلّع لإقامة المباراة في موعدها وفقاً للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها الخاص خاصةً أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيّد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقاً للوائح والأنظمة الدولية".

وأوضح المنظّمون أنه "تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديراً للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية. وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفاً عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق به، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

وقال الناديان والاتحاد التركي للعبة في بيان مشترك صدر عبر منصة (إكس) "تقرر تأجيل كأس السوبر 2023... لموعد لاحق نتيجة لقرار مشترك اتخذناه مع ناديينا، بسبب بعض المشكلات في تنظيمها". ولم يتضح موعد إقامة المباراة أو مكانها.

وذكرت تقارير إخبارية أن رغبة الناديين في أن يرتدي لاعبوهما قمصاناً تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة خلال الإحماء قبل المباراة تسببت في إلغاء المباراة. وقالت وسائل إعلام تركية إن مسؤولين سعوديين رفضوا هذا الطلب دون أن تتضح الأسباب وإن الناديين رفضا في المقابل خوض المباراة على ملعب الأول بارك.

ونشرت صحيفة الرياضية التركية مقاطع فيديو تظهر حافلات الفريقين والجماهير تغادر ملعب "الأول بارك" حيث كان من المقرر إقامة اللقاء.

وأصدر الناديان والاتحاد التركيّ لكرة القدم بياناً مشتركاً لإعلان تأجيل اللقاء إلى "وقت لاحق".

تم إلغاء المباراة دون تحديد موعد جديد لإقامتها صورة من: DHA

وذكر البيان أنّ كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق "نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم". وتابع "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم الكأس السوبر".

وأكّد مشجع لفريق فنربهتشه يعمل في السعودية فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة منعه من دخول الملعب لارتدائه قميصاً يحمل وجه أتاتورك.

وقال الرجل البالغ 40 عاماً لوكالة فرانس برس "كرة القدم بالنسبة لنا في تركيا كرنفال كبير. نحمل أعلاماً ونغني أهازيج تمزج الرياضة بالسياسة". وتابع بغضب "هم (السعوديون) دعونا للعب هنا لذا يجب عليهم احترامنا".

وأثار إلغاء المباراة سجالاً حامياً على موقع إكس حيث اندفع السعوديون للدفاع عن قرار السلطات إلغاء المباراة. وكتب مستخدم يدعى فواز "من لا يحترم المملكة وقوانينها فليذهب غير مأسوف عليه. السيادة والقوانين خط أحمر"، مرفقاً علم بلاده بمنشوره.

ع.ح. ، ع.ج.م. (أ.ف.ب / رويترز)