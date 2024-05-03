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أبناء مارادونا في المحكمة بسبب جثمان والدهم

٣ مايو ٢٠٢٤

يسعى أبناء الأسطورة الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، لاستصدار حكم قضائي لنقل جثمان والدهم إلى ضريح، وفي حال الموافقة، من المنتظر أن تنقل رفاته في ذكرى ميلاده. لكن ما الدوافع وراء ذلك؟

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Diego Maradona File Photo
صورة من: Martin Rickett/PA/picture alliance

تقدم أبناء دييغو أرماندو مارادونا بطلب أمام المحاكم الأرجنتينية أمس الخميس (2 مايو/ أيار 2024)، لنقل جثمان أسطورة كرة القدم الراحل "إلى مكان أكثر أمانا" حتى يقوم المشجعون "بتكريمه" في ضريح.

وترقد رفات مارادونا في مقبرة خاصة على مشارف بوينس أيرس حيث تم نقله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في جنازة ضخمة. ويُسمح فقط لأفراد الأسرة بدخول المقبرة.

وقالت فيرونيكا أوخيدا، والدة أصغر أبناء مارادونا لوسائل إعلام محلية، إن الضريح، الذي يطلق عليه اسم "ميموريال ديل دييز"، يقع خلف كازا روسادا، مقر السلطة التنفيذية للحكومة الأرجنتينية وسيكون مفتوحا للجمهور.

وجاء في المذكرة المقدمة للمحكمة والتي وقعتها دلما وجانينا مارادونا وأوخيدا نيابة عن دييغو مارادونا جونيور "يطلب جميع الورثة باتفاق مشترك السماح بانتقال الرفات إلى مكان أكثر أمانا من مرقده الحالي". وذلك لـ "كي يتمكن كل الشعب الأرجنتيني والجماهير من جميع أنحاء العالم من تكريم والدنا الذي كان أعظم رمز للأرجنتين".

وقال أحد محامي الأسرة للصحفيين إن عملية النقل ستتم على الأرجح في  30 أكتوبر/ تشرين الأول الموافق لتاريخ ميلاد الأسطورة الأرجنتينية.

وشق مارادونا طريقه إلى النجومية من أحد الأحياء الفقيرة في بوينس أيرس ليقود الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها عام 1986، وتحول اللاعب إلى أيقونة البلاد مثل الأرجنتينيين تشي غيفارا وإيفيتا بيرون. 

وتوفي دييغو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.

ع.ع/ (رويترز)

 

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