أبل تكشف عن اخر هواتفها

"تطبيق نافالني": آبل وغوغل تستسلمان لموسكو...كيف؟

عندما تستسلم آبل وغوغل للضغوط السياسية، تصبح خدمة الإنترنت الجوالة في أيدي الأنظمة الاستبدادية، وفق ما أكده مدافعون عن حقوق الإنسان. ما خلفيات القضية؟ وما علاقة ذلك بالمعارض الروسي أليكس نافالني؟