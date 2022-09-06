أبل تكشف عن اخر هواتفها

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شركة أبل تكشف عن أحدث جيل من هواتفها الذكية قبل الموعد المقرر. وعادة ما يتم تصنيع هواتف ايفون الذكية في الصين لكن الشركة تعتزم تغيير مواقع الانتاج.
عندما تستسلم آبل وغوغل للضغوط السياسية، تصبح خدمة الإنترنت الجوالة في أيدي الأنظمة الاستبدادية، وفق ما أكده مدافعون عن حقوق الإنسان. ما خلفيات القضية؟ وما علاقة ذلك بالمعارض الروسي أليكس نافالني؟
اهتم الإعلام الألماني بالطفرة القياسية التي حققتها عائدات النفط لشركة أرامكو السعودية، معتبرا إياها من المستفيدين غير المباشرين من الحرب في أوكرانيا. وتمكنت أرامكو من تجاوز شركة آبل الأمريكية لتصبح الأكثر قيمة في العالم.
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