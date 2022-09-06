 أبل تكشف عن اخر هواتفها | DW الأخبار | DW | 07.09.2022

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DW الأخبار

أبل تكشف عن اخر هواتفها

شركة أبل تكشف عن أحدث جيل من هواتفها الذكية قبل الموعد المقرر. وعادة ما يتم تصنيع هواتف ايفون الذكية في الصين لكن الشركة تعتزم تغيير مواقع الانتاج.

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