أبل تعلن عن آيفون 16 المعزز بالذكاء الاصطناعي

في خطوة استثمارية جديدة، أعلنت أبل عن إضافة خاصية الذكاء الاصطناعي لآخر إصداراتها في مجال الهواتف الذكية، فما الذي يميز أيفون 16 عن باقي هواتف أبل؟ وهل ينقذها من تباطؤ مبيعاتها؟

كشفت شركة أبل الأمريكية مساء الاثنين، النقاب عن إصدارها الجديد آيفون 16 المعزز بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد ساعات من بدء منافستها الصينية هواوي في تلقي الطلبات على منتجها الجديد ثلاثي الطيات.

وقال الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك خلال حفل إطلاق آيفون 16: "تم تصميم الجيل المقبل من آيفون ليتناسب على وجه الخصوص مع تشغيل برنامج أبل إنتليجنس. إنه يمثل بداية حقبة جديدة ومثيرة".

وتتسابق أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا حول العالم على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، ومن المتوقع أن تصبح الهواتف إحدى أهم ساحات المنافسة. وتراهن أبل التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا أيضا على أن ميزة الذكاء الاصطناعي ستدفع المستهلكين إلى ترقية هواتفهم وسط تباطؤ مبيعات آيفون.

حقبة جديدة

سيتم استخدام أبل إنتليجنس، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة، لتحسين المساعد الشخصي بالإضافة إلى تعزيز خواص مثل فهم وتحديد الأشياء التي تلتقطها كاميرا الهاتف.

وقال كريج فيديريجي رئيس هندسة البرمجيات في آبل "يمثل أبل إنتليجنس بداية حقبة جديدة لتطبيق سيري إذ يجعله طبيعيا بدرجة أكبر وأكثر صلة بالسياق وقربا من شخصية المستخدم".

ستتوفر نسخة تجريبية من أبل إنتليجنس الشهر المقبل باللغة الإنجليزية صورة من: Andrej Sokolow/dpa/picture alliance

وستتوفر نسخة تجريبية من أبل إنتليجنس الشهر المقبل باللغة الإنجليزية كما هي مستخدمة في الولايات المتحدة. وسيكون البرنامج متاحا بإصدارات محلية أخرى من اللغة الإنجليزية في ديسمبر/ كانون الأول في حين ستتاح إصدارات باللغات الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية العام المقبل.

وسيستخدم آيفون 16 الشريحة إيه 18 الجديدة وستكون خلفيته من الألومنيوم، كما أنه سيكون مزودا بزر جديد يمكن استخدامه للتحكم في الكاميرا. وسيبدأ سعر آيفون من 799 دولارا وآيفون 16 بلس من 899 دولارا.

وكشفت أبل أيضا عن نسخ آيفون 16 برو وآيفون برو ماكس بأسعار تبدأ من 999 دولارا و1199 دولارا على الترتيب. وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة هواوي اليوم أنها تلقت أكثر من ثلاثة ملايين طلب مسبق لهاتفها ثلاثي الطيات على شكل حرف زد.

ويؤكد ذلك قدرة هواوي على تجاوز العقوبات الأمريكية ويعزز موقفها في مواجهة أبل في الصين حيث يتوق المستهلكون للحصول على المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي وهم على استعداد لتحمل تكلفتها المالية.

تركيز على الصحة

وكشفت أبل أيضا عن منتجاتها الجديدة من أبل ووتش وإيربود التي قالت إن إمكاناتها ستركز على الصحة، بالإضافة إلى تحسينات في تصميم الأجهزة. وسلطت آبل الضوء على قدرة ساعات أبل ووتش على اكتشاف حالات صحية طويلة المدى مثل توقف التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى اكتشاف حالات الطوارئ، مثل السقوط، والبدء في الاتصال بخدمات بالطوارئ.

أبل ووتش وإيربود تركزان على الصحة صورة من: REUTERS

أما فيما يتعلق بالنسخ الجديدة من إيربود، كشفت أبل عن خواص جديدة تتعلق بمعينات سمعية قائلة إنها قدمتها للمراجعة لدى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة. ويتطلع عشاق أبل في جميع أنحاء العالم لرؤية الهواتف الجديدة المزودة بالذكاء الاصطناعي. وشكلت هواتف آيفون أكثر من نصف مبيعات أبل البالغة 383 مليار دولار العام الماضي.

تتسابق شركات التكنولوجيا حول العالم على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، صورة من: Manuel Orbegozo/REUTERS

وقال جيل لوريا المحلل في شركة دي.إيه ديفيدسون "في حين أن أغلب هذه الميزات ستبدأ في الولايات المتحدة، فإنها ستساعد أبل أيضا في الحفاظ على قدرتها التنافسية في مواجهة المنافسين سريعي التطور في الصين". وأضاف "رغم أن هواتف أندرويد قد تحتوي على بعض هذه الميزات، نجحت أبل في تجميعها بشكل جيد وستكون قادرة على تسويقها على نطاق أوسع".

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م.ب / (رويترز)