أبقار وأسماك ودجاج ـ جوائز غير تقليدية في ماراثون بالصين

أعلنت مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين عن جوائز غير تقليدية في سباق النصف ماراثون، حيث سيحصل الفائز الأول على بقرة أو مبلغ نقدي، مع توزيع جوائز . تهدف المبادرة لجذب المشاركين والترويج للمنتجات المحلية.

أعلن منظمو سباق النصف ماراثون في مقاطعة جيلين، الواقعة في شمال شرق الصين، عن مجموعة من الجوائز غير التقليدية التي تهدف إلى جذب المزيد من المشاركين والترويج للمنتجات المحلية. سيحصل الفائز بالمركز الأول على بقرة، مع خيار استبدالها بمبلغ نقدي قدره 6,000 يوان (حوالي 827.81 دولار أمريكي). أما الفائز بالمركز الثاني فسيحصل على أسماك برية من بحيرة تايبينغ، في حين تتنوع الجوائز الأخرى بين إوز وبط وديكة من البحيرة نفسها. أما باقي الفائزين فسيحصلون على عشرة كيلوجرامات من الأرز والقمح.

وقد أعلن المنظمون عن هذه الجوائز في منشور على منصة "وي تشات"، مؤكدين أن السباق سيُقام في 29 ديسمبر المقبل. وجاء في المنشور: "أبطالنا على موعد مع الفخر بأنفسهم، والجوائز المميزة بانتظارهم. اللجنة المنظمة تُظهر إخلاصًا وتفانيًا في تنظيم هذا الحدث".

تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي

انتشر الإعلان بشكل سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، ليصبح أحد المواضيع الرائجة على منصة "ويبو" يوم الثلاثاء. وأثار المنشور العديد من التعليقات الطريفة، حيث تساءل أحد المستخدمين: "إذا فاز شخص بالمركز الأول وكان يقيم خارج البلاد، هل ستقومون بشراء تذكرة قطار سريع لنقل البقرة؟"

الماراثون في الصين

وفقًا لبيانات الاتحاد الصيني لألعاب القوى، شهدت سباقاتالماراثون في الصين ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تم تنظيم 622 سباق ماراثون ونصف ماراثون في عام 2023. في الواقع، أصبح معدل تنظيم سباقين يوميًا أمرًا شائعًا، بما في ذلك فعاليات رياضية في مدن ومقاطعات صغيرة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تم تنظيم أكثر من 30 سباقماراثونفي الثاني والثالث من نوفمبر الماضي بمشاركة حوالي 400,000 شخص.

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ن.ف.د (رويترز)