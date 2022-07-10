المستقبل الآن

أبقار من المختبرات

تقوم شركة سويسرية متخصصة في علم الوراثة بتربية أبقار عالية الأداء بفضل التخصيب في المختبر. بهذه الطريقة يمكن للأبقار أن تنتج المزيد من النسل مقارنة بالطرق التقليدية. لكن منتقدي هذا التوجه يخشون فقدان التنوع الجيني.