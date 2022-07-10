 أبقار من المختبرات | المستقبل الآن | DW | 17.07.2022

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المستقبل الآن

أبقار من المختبرات

تقوم شركة سويسرية متخصصة في علم الوراثة بتربية أبقار عالية الأداء بفضل التخصيب في المختبر. بهذه الطريقة يمكن للأبقار أن تنتج المزيد من النسل مقارنة بالطرق التقليدية. لكن منتقدي هذا التوجه يخشون فقدان التنوع الجيني.

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لحوم من المختبر 17.07.2022

©PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE/Mathieu Herduin ; POITIERS ; 07/01/2022 ; Une fleur de CBD. Le 7 janvier 2022 dans une boutique a Poitiers. Photo NR Mathieu Herduin

القنب وعلم الوراثة 17.07.2022

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المستقبل الآن - أبقار من المختبرات 17.07.2022

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