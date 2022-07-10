أبقار من المختبرات

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تقوم شركة سويسرية متخصصة في علم الوراثة بتربية أبقار عالية الأداء بفضل التخصيب في المختبر. بهذه الطريقة يمكن للأبقار أن تنتج المزيد من النسل مقارنة بالطرق التقليدية. لكن منتقدي هذا التوجه يخشون فقدان التنوع الجيني.
عاد الملف النووي الإيراني للواجهة بعد قرار طهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم قبيل دخول جو بايدن للبيت الأبيض. الإعلام الألماني تابع باهتمام الملف، متسائلا عن المسافة التي باتت تفصل الجمهورية الإسلامية عن القنبلة الذرية.
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