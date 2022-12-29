أبطال الجائحة

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حلقة هذا الأسبوع من "كورونا - تغطية خاصة" تكرم عمل العلماء والممرضات والمتطوعين الذين قدموا يد المساعدة للمرضى والمحتاجين أينما كانوا خلال الجائحة.
تفشى فيروس كورونا بين أعضاء وفد رافق المستشار الألماني في رحلة إلى أفريقيا شملت السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.
فيروس لانجيا هو مرض حيواني المنشأ جديد يصيب أحد أنواع القوارض في الصين وأصاب بالفعل 35 شخصًا. فهل يستحق كل هذا الفزع؟ يؤكد العلماء أنه إذا بدأ الفيروس بالانتشار بين الناس فعلينا أن نقلق بالفعل.
الجدل حول لقاح استرازينيكا وتحور كوفيد 19 إلى سلالات مستجدة ومدى فاعلية اللقاحات الحالية ضدها تثير القلق. ورغم النجاح الملموس للقاحات الحالية، يبقى السؤال ما إذا كان يتوجب علينا البدء من جديد في تطوير أجيال جديدة منها؟
أكدت شركتا بيونتيك وفايزر أن سلالة جنوب أفريقيا من كورونا ربما تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاحهما. وجهات صحية ألمانية تحث على التطعيم بلقاح أسترازينيكا والتوقف عن التشكيك في نجاعته.
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