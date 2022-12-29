 أبطال الجائحة | DW الأخبار | DW | 29.12.2022

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DW الأخبار

أبطال الجائحة

حلقة هذا الأسبوع من "كورونا - تغطية خاصة" تكرم عمل العلماء والممرضات والمتطوعين الذين قدموا يد المساعدة للمرضى والمحتاجين أينما كانوا خلال الجائحة.

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أحد أهم الأحداث الثقافية في إفريقيا يعود إلى بؤرة الاهتمام بعد توقف دام ثلاث سنوات 29.12.2022

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روسيا تواصل قصف البنية التحتية والمنازل في أنحاء أوكرانيا 29.12.2022

عواقب كورونا على العاملين في القطاع الصحي

عواقب كورونا على العاملين في القطاع الصحي 29.12.2022

DW الأخبار

DW الأخبار 29.12.2022

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