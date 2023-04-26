 أبطال أوروبا: هل يتمكن مانشستر سيتي من فك عقدة ريال مدريد؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

أبطال أوروبا: هل يتمكن مانشستر سيتي من فك عقدة ريال مدريد؟

يبحث مانشستر سيتي الإنكليزي عن الاستفادة من عامل الأرض لفك عقدته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني، عندما يستضيفه الأربعاء على استاد الاتحاد في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما ذهاباً 1-1.

أرشيف: بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (التاسع من مايو 2023)

أرشيف: بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (التاسع من مايو 2023)

تذوّق فريق مانشستر سيتي، المملوك إماراتياً، مرارة الهزيمة الموسم الماضي، عندما كان في طريقه إلى النهائي بفوزه 4-3 على أرضه، ثم تقدمّه 1-0 في عقر دار الملكي، قبل أن يسجّل البرازيلي رودريغو ثنائية في الوقت القاتل، ثم يحجز الفرنسي كريم بنزيمة بطاقة النهائي في الوقت الإضافي من ركلة جزاء (3-1)، في طريقه إلى لقب رابع عشر قياسي. وأيضاً في نصف نهائي 2016، تعادل الفريقان سلباً في مانشستر قبل أن يبلغ ريال النهائي بهدف على أرضه.

 

لكن هذه المرّة يملك فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا العدة اللازمة لمواجهة ريال العنيد في مسابقة عريقة يلهث وراءها وكان أفضل إنجازاته حلوله ثانياً في 2021 وراء مواطنه تشلسي، رغم انه كان يتقدمه بفارق شاسع في الدوري المحلي. كما أن سيتي يملك أفضلية الأرض خصوصا وانه قد فاز في كل مبارياته الـ14 البيتية عام 2023.

ويحارب سيتي على أكثر من جبهة، إذ بات قريباً جداً من إحراز لقبه الخامس في ست سنوات في الدوري الإنكليزي على حساب أرسنال، يلاقي جاره اللدود مانشستر يونايتد في نهائي الكأس المحلية ويواصل السعي نحو لقب قاري. كما يحلم "سيتيزنز" بتكرار إنجاز يونايتد الذي أحرز ثلاثية تاريخية في 1999

أكبر 10 أندية كرة قدم في العالم وفق تصنيف "فرانس فوتبول"

وأراح غوارديولا نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين، صاحب هدف التعادل ذهاباً، خلال الفوز الصريح على ارض إيفرتون 3-0 الأحد. لكنه دفع بماكينته التهديفية النروجي إرلينغ هالاند صاحب 52 هدفاً في مختلف المسابقات.

يقول المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري عن دي بروين (31 عاماً) الذي لعب تحت إشرافه عندما كان مدرباً مساعداً لمنتخب بلجيكا "عرفت الكثير من اللاعبين، لعبت مع كثيرين، شاهدت كثيرين، واجهت لاعبين عظماء. أعتقد أن ذكاء كيفن هو أفضل ما رأيته في حياتي".

وتابع عن اللاعب المتوّج بعشرة القاب مع سيتي تحت إشراف غوارديولا وثالث الموسم الماضي في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "أشاهده منذ ست سنوات مع منتخب بلجيكا. تحبّه أكثر لأنك تراه في التمارين والمباريات. لا يمكن تصديق ذلك. ذكاؤه، لا زلت أفكّر بأمور رأيتها، هو على كوكب مختلف".

رغم التركيز على تحطيم هالاندالرقم القياسي تلو الآخر، إلا أن مساهمات دي بروين مع سيتي كانت محورية في السنوات الماضية، قبل قدوم العملاق النروجي الصيف الماضي. قبل هدفه في سانتياغو برنابيو، سجل ثنائية في مرمى أرسنال مهّدت للقب ثالث توالياً في البرميرليغ.

بيد أن البلجيكي يتميّز أكثر بتمريراته الحاسمة التي بلغت 27 في 43 مباراة هذا الموسم، ليصبح أسرع لاعب يمرر 100 كرة حاسمة في البرميرليغ. ويقول عنه غوارديولا "يحتاج إلى اللعب بسرعة.. من النادر أن تجد لاعب يتحرّك بهذه السرعة ولديه قدرة أكبر على رؤية التمريرات عندما يكون في مرحلة التسارع أكثر من التوقف".

تابع بيب اللاهث وراء لقب دوري الأبطال منذ 2011 عندما كان مدرباً لبرشلونة الإسباني "اللاعبون العاديون يرون كل شيء وهم في حالة المشي. لكن عندما تجري بسرعة عالية، لا يمكنك رؤية ما يحدث. هو نقيض ذلك تماماً. لهذا السبب هو لاعب استثنائي".

في المقابل، يتمتع ريال بسطوة رهيبة على هذه المسابقة منذ بداياتها عندما توّج خمس مرات بين 1956 و1960، ثم في الألفية الثالثة حيث أحرز اللقب سبع مرات آخرها الموسم الماضي على حساب ليفربول الإنكليزي بهدف. وتنفّس جمهوره الصعداء عندما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن إصابة ظهيره الأيسر الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا بركبته ليست سيئة، كما أوحت المشاهد ضد خيتافي في الليغا السبت الماضي.

وفيما فقد ريال مدريد لقبه في الدوري المحلي لمصلحة غريمه التاريخي برشلونة، عوّض جزئياً بنيله لقب كأس الملك على حساب أوساسونا (2-1) ويأمل في متابعة طريقه نحو النهائي القاري لملاقاة المتأهل بين ميلان وإنتر الإيطاليين (0-2 ذهاباً).

 يعوّل أنشيلوتي مجدداً على فينيسيوس جونيور والمخضرم بنزيمة وصانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش لتكريس عقدة الملكي في نصف النهائي أمام أزرق مانشستر ومدرّبه غوارديولا الراغب بالرد على انتقادات لطالما تناولت استراتيجيته في المناسبات القارية الكبرى.

ح.ز/ ج.ع.م (أ.ف.ب)

  • UK Fußball Premier League | Manchester City - Nottingham Forest | Erling Haaland

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    الفتى الذهبي إلى مانشستر سيتي

    من أكبر الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي، انتقل اللاعب النرويجي الشاب ( 22 عاما) آرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو، وتأقلم سريعا مسجلا 10 أهداف في ستة مباريات. يعد مرشحا فوق العادة للظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي وقد ينافس بقوة على أفضل لاعب في العالم إن حقق فريقه لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.

  • روبرت ليفاندوفسكي

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    القناص البولندي إلى برشلونة

    إحدى الصفقات التي أثارت جدلا واسعا بسبب تمسك ناديه الأول به قبل أن يذعن لرغبة نجمه الأول وهدافه التاريخي بالرحيل. انتقل روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020، من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو. وبدأ بالتأقلم سريعا مع الفريق الكتالوني، ويعول عليه الفريق للعودة إلى تحقيق الألقاب.

  • روميلو لوكاكو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    إخفاق مع تشيلسي مرتين

    تألق روميلو لوكاكو كثيرا مع الإنتر في موسمين ناجحين للغاية كانا سببا في انتقاله بمبلغ قياسي هو 97 مليون يورو إلى تشيلسي، لكنه عاد هذا الصيف إلى الإنتر في نطاق الإعارة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق اللندني، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع فريقين مختلفين على فترات متباعدة (سبق له أن لعب لتشلسي موسم 2011/2012).

  • بول بوغبا

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    لا حل إلا العودة ليوفنتوس

    بعد مواسم متواضعة مع مانشستر يونايتد، عاد صاحب الرقم القياسي عام 2016 في قيمة الانتقال، بول بوغبا، إلى فريقه السابق، يوفنتوس، في صفقة انتقال حر. سبق للاعب الوسط الفرنسي أن تألق مع النادي الإيطالي، وقد يساهم هذا العام في عودة الفريق إلى التتويج بعد موسم صفري.

  • الأوروغوياني داروين نونيز

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    هداف الدوري البرتغالي في ليفربول

    انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.

  • روديغر

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    صخرة الريال الجديدة

    في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.

  • ساديو ماني

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ

    تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.

  • النجم البرازيلي كاسيميرو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد

    في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.

  • بيير إيميريك أوباميانغ

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو

    انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي. وانتقل اوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق.


 

مختارات

ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه على تشيلسي

مواضيع ذات صلة

Fußball: Premier League, England, vor dem Spiel Manchester City - FC Arsenal, 33. Spieltag, Etihad Stadium: John Stones (2.v.r) von Manchester City trifft zum 2:0. +++ dpa-Bildfunk +++

الدوري الإنجليزي - مان سيتي يهزم أرسنال برباعية ويقترب من الاحتفاظ باللقب 26.04.2023

جدد مانشستر سيتي فوزه على ضيفه أرسنال واكتسحه بنتيجة 4-1 في المرحلة 33، ليهدد جدياً حلم "المدفعجية" بلقب أول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم منذ 2004.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfB Stuttgart - Allianz Arena, Munich, Germany - May 8, 2022 Bayern Munich's Alphonso Davies in action REUTERS/Heiko Becker DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

نجم بايرن على طاولة السيتي والريال 18.04.2023

يبدو أن أحد نجوم بايرن ميونيخ يسيل لعاب كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي. نجم الفريق البافاري لا يعيش مؤخرا أفضل أيامه مع الفريق وقد يفكر بخوض تجربة كروية جديدة خارج ألمانيا.

Bayern Munich v Manchester City Champions League 19/04/2023. GOAL 0-1 Manchester City forward Erling Haaland 9 scores and celebrates during the Champions League match between Bayern Munich and Manchester City at Allianz Arena, Munich, Germany on 19 April 2023. Editorial use only , Copyright: xIanxStephenx PSI-17267-0039

صحف دولية: سيتي الأجدر بالتأهل وتوخيل فشل مع بايرن! 20.04.2023

تناولت الكثير من الصحف العالمية خروج بايرن ميونيخ من ربع نهائي دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي. واعتبرت جلها أن السيتي هو الأجدر بالتأهل. كما خلصت صحيفة سويسرية إلى أن توخيل الذي لم يكمل شهر مع بايرن قد فشل في مهمته.