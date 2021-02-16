أبطال أوروبا: ليفربول يقصي لايبزيغ وسان جيرمان يتجاوز برشلونة

تمكن ليفربول الإنجليزي من تجاوز أزمته المحلية وعبر بجدارة إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين 2 / صفر على لايبزيغ الألماني في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة اليوم الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021).

وأقيمت المباراة اليوم على استاد "بوشكاش آرينا" في العاصمة المجرية بودابست، وهو الملعب الذي استضاف مباراة الذهاب بين الفريقين وذلك في ظل قيود وإجراءات السفر المطبقة في ألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

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وعبر ليفربول لدور الثمانية بالفوز اليوم بهدفين نظيفين سجلهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 70 و74 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفاز ليفربول في مجموع المباراتين 4 / صفر حيث كان الفريق فاز بمباراة الذهاب على نفس الملعب بهدفين لصالح وماني في الشوط الثاني أيضا.

وجاء الفوز اليوم ليمنح ليفربول بعض الثقة بعد الهزيمة صفر / 1 أمام ضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي، والتي كانت الهزيمة السادسة للفريق في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة ليبتعد الفريق بشكل هائل عن فرص الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي.

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سجل مبابي هدف سان جيرمان من ضربة جزاء، صورة من الأرشيف

برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا

وفي المباراة الثانية دع برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

واستفاد سان جيرمان، وصيف بطل المسابقة العام الماضي، من انتصاره الكبير 4 / 1 على ملعب منافسه الإسباني في لقاء الذهاب الشهر الماضي، ليفوز 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وينال بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

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وكان برشلونة يحلم بتعويض خسارته في لقاء الذهاب وتكرار عودته المذهلة التي حققها في الدور ذاته بنسخة المسابقة عام 2017 أمام سان جيرمان، عندما عوض هزيمته ذهابا صفر / 4 خارج ملعبه، بعدما اكتسح فريق العاصمة الفرنسية 6 / 1 في مباراة الإياب التي جرت بملعب (كامب نو).

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل خلالها برشلونة في الظهور بدور الثمانية في دوري الأبطال منذ موسم 2006 / 2007، حيث كان يأمل في المضي قدما بالبطولة، التي توج بها خمس مرات، تحت قيادة رئيسه خوان لابورتا، الذي عاد لرئاسة النادي من جديد، عقب فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي.

أ.ح/ي.أ (د ب أ، رويترز)