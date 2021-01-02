أبطال أوروبا- صلاح يفتتح فوز ليفربول ومبامبي يقود سان جرمان لاكتساح برشلونة

وضع باريس سان جرمان الفرنسي قدما في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق على برشلونة الإسباني 4-1 في عقر دار الأخير "ملعب كامب نوط في ذهاب الدور ثمن النهائي مساء الثلاثاء (16 فبراير/ شباط 2021).

وفرض مهاجم سان جرمان كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بلا منازع بتسجيله ثلاثة أهداف لفريقه مقابل هدف لزميله الإيطالي مويز كين، بعدما افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة. وتقام مباراة الاياب في باريس في 10 آذار/مارس المقبل.

وجاءت أهداف مبابي في الدقائق 32 و65 و85 في حين سجل زميله الإيطالي مويز كين الهدف الآخر (70)، بعدما تقدم برشلونة بهدف لميسي من ركلة جزاء (27).

وبات سان جرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أما الفريق الفرنسي الآخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان متز، عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الاوروبية.

وأسف مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان لنتيجة فريقه السلبية وقال: "لقد أثبت باريس سان جرمان بأنه يملك فريقا أكثر كمالا من فريقنا ويجب الاعتراف بذلك". وأضاف "تبقى هناك مباراة الإياب لكن يجب أن أعترف لكم بأن حظوظنا أصبحت ضئيلة جدا".

أما قائد سان جرمان البرازيلي ماركينيوس فقال "إنها أمسية ناجحة. نعود إلى الديار بفوز مع 4 أهداف. لكن يجب أن نبقى متواضعين. إذا حافظنا على هذه الذهنية نستطيع الذهاب بعيدا".

الفرنسي كيليان مبابي سجل ثلاثة أهداف في مباراة برشلونة على ملعب كامب نو

كما واصل النجم المصري محمد صلاح سطوعه مع ليفربول الإنجليزي وممارسة هوايته في هز الشباك ليقود فريقه إلى فوز ثمين 2 / صفر على لايبزيغ الألماني مساء الثلاثاء أيضا في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقطع ليفربول خطوة هائلة على طريق التأهل للدور التالي (دور الثمانية) في البطولة حيث سهلت مباراة اليوم من مهمة الفريق في لقاء الإياب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ولكن ليفربول انتفض في الشوط الثاني وحقق الفوز بهدفين سجلهما صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 53 و58 .

ونقلت مباراة اليوم بين لايبزيغ وليفربول الفائز بلقب البطولة في 2019 إلى بودابست بسبب عدم سماح السلطات الألمانية لفريق ليفربول بالدخول إلى ألمانيا في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)