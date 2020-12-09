أبطال أوروبا.. بايرن يتألق ورونالدو ينقذ مانشستر

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين، ليقود فريقه بايرن ميونيخ لفوز ساحق 5-صفر على ضيفه دينامو كييف في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء (29 سبتمبر/أيلول) وبذلك حقق بطل ألمانيا انتصاره التاسع على التوالي بجميع المسابقات.

وافتتح المهاجم البولندي، الأهداف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء. وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 27. وجعل سيرج غنابري النتيجة 3-صفر بتسديدة قوية في الدقيقة 68 وبعد ست دقائق لاحقة أضاف ليروى ساني الهدف الرابع. واختتم إيريك-مكسيم تشوبو-موتنغ الخماسية بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وفي المباراة الأخرى من نفس المجموعة تواصلت نكسة فريق برشلونة الإسباني عندما مني بهزيمته الثانية توالياً بصفر-3 أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي. وسبق للنادي الكاتالوني أن سقط بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني، ليبقى بالتالي في قعر الترتيب بدون رصيد.

مني برشلونة بهزيمته الثانية توالياً في دور المجموعات

وفي مباراة أخرى تعادل إشبيلية الإسباني مع مضيفه فولفسبورغ الألماني 1 / 1. وتقدم فولفسبورج عن طريق ريناتو ستيفن في الدقيقة 48، قبل أن يدرك إشبيلية التعادل عبر الكرواتي إيفان راكيتيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

ورفع إشبيلية رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن فولفسبورغ صاحب المركز الثالث.

رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد

في مباراة أخرى، أحرز النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، لقلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه فياريال الإسباني، إلى فوز مثير 2 / 1 في المجموعة السادسة التي شهدت أيضا فوز أتالانتا الإيطالي 1 / صفر على ضيفه يونغ بويز السويسري.

وبات أتالانتا في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه يونج بويز، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على يونايتد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يقبع فياريال في المؤخرة بنقطة واحدة.

من جهته أطاح يوفنتوس الإيطالي بضيفه تشلسي الإنجليزي حامل اللقبعندما تغلب عليه 1-صفر الاربعاء ضمن مباريات المجموعة الثامنة. ويعود الفضل في الفوز الثاني لنادي "السيدة العجوز" إلى مهاجمه الدولي فيديريكو كييزا الذي سجل الهدف الوحيد بعد 10 ثوان من انطلاق الشوط الثاني.

من جانبه، حصد زينيت أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة ذاتها عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه مالمو السويدي في وقت سابق اليوم.

ع.ا/ه.د ( أ ف ب، د ب أ، رويترز)