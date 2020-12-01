أبطال أوروبا: بايرن وليفربول يتقدمان وريال مدريد في خطر

أرجأ فريق بايرن ميونخ تأهل مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن فرض عليه التعادل 1-1 الثلاثاء (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2020)، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى.
ويتصدر بايرن، حامل اللقب، ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بعد أن ضمن في وقت سابق تأهله لدور الستة عشر، بينما يحتل أتلتيكو المركز الثاني بست نقاط، ويحل ريد بول سالزبورغ النمساوي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن لوكوموتيف موسكو الروسي، متذيل الترتيب.
وعلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، تقدم البرتغالي جواو فيليكس بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 26. لكن توماس مولر أدرك التعادل لبايرن قبل أربع دقائق من النهاية عبر ضربة جزاء.
ليفربول يحرز بطاقة التأهل
من جهة أخرى، بلغ ليفربول الإنجليزي، حامل اللقب ست مرات آخرها العام الماضي، أيضاً دور ثُمن النهائي للبطولة، بعدما جدد فوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 1-صفر على ملعب "أنفيلد" في ليفربول، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ويدين ليفربول بفوزه إلى مهاجمه الواعد كورتيس جونز (19 عاماً)، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58.
يعاني نادي ليفربول من نقص في لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات
وبهذا الفوز يكون ليفربول سابع فريق يبلغ دور الستة عشر، بعد بايرن ميونخ ومواطنيه مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، وإشبيلية وبرشلونة الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي.
وكان ليفربول خاض المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي، خاصة في خط دفاعه، بسبب الإصابة. ودفع مدربه الألماني يورغن كلوب بحارس المرمى الإيرلندي الواعد كوامهين كيليهير (22 عاماً) أساسياً في غياب البرازيلي أليسون بيكر المصاب، وعلى حساب الإسباني أدريان، فيما عاد القائد جوردان هندرسون بعد تعافيه من الاصابة.
وجلس البرازيلي روبرتو فيرمينو على مقاعدة البدلاء، حيث فضل كلوب الدفع بالثلاثي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرتغالي ديوغو جوتا.
فرص "الملكي" في مهب الريح
أما نادي ريال مدريد، فقد بات تقدمه في دوري أبطال أوروبا في مهب الريح، بعد الخسارة 2-صفر أمام مضيفه الأوكراني شاختار دونيتسك الثلاثاء، ليصبح مصيره في بلوغ دور الستة عشر ليس في يده قبل الجولة الأخيرة.
وتأخر بطل أوروبا 13 مرة بهدف في الدقيقة 57 بعد أن استفاد البديل دينتينو، لاعب شاختار، من عدم تركيز رفائيل فاران، مدافع ريال مدريد، ليهز الشباك في الملعب الأولمبي الخالي من الجماهير، الذي فاز ريال عليه بآخر ألقابه في دوري الأبطال عام 2018.
وضاعف المهاجم الإسرائيلي مانور سولومون النتيجة للنادي المضيف في الدقيقة 82 بمجهود فردي بعد هجمة مرتدة.
وضع نادي شاختار دونيتسك الأكوراني نادي ريال مدريد في موقف لا يُخسد عليه بعد فوزه 2-0 عليه (أرشيف)
وبهذا الفوز، يحتل شاختار، الذي فاز 3-2 على مضيفه ريال مدريد في أكتوبر/ تشرين الأول، المركز الثاني في المجموعة الثانية بسبع نقاط، متساوياً مع فريق المدرب زين الدين زيدان. لكنه يتفوق في المواجهات المباشرة.
ويستضيف ريال مدريد منافسه المتصدر بروسيا مونشنغلادباخ الأسبوع المقبل، في آخر مباراة في المجموعة، بينما يلعب شاختار مع إنتر ميلان متذيل المجموعة.
وتواجه محاولة ريال مدريد عبور دور المجموعات للموسم الثالث والعشرين على التوالي، وهو رقم قياسي، تهديداً كبيراً، إلا أن زيدان تعهد بالقتال نافياً تكهنات عن احتمال استقالته كما فعل في مايو/ أيار 2018 بعد أن نال اللقب الثالث على التوالي في دوري الأبطال.
وقال زيدان: "أنا متفائل. نعيش لحظة صعبة لكن يجب أن نظهر شخصيتنا الآن". وأضاف في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "ما حدث اليوم عار حقيقي لأننا لم نستحق الهزيمة. لكن علينا أن نفوز بمباراتنا القادمة. سنؤمن بأنفسنا وسنقاتل. أؤكد لكم ذلك".
ي.أ/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
روبرت ليفاندوفسكي
فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
مانويل نوير
توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
كيفن دي بروين
أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"
جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015
كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
المايسترو أندريس إنييستا - 2012
حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
الفرنسي فرانك ريبيري - 2013
حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017
حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
الكرواتي لوكا مودريتش - 2018
بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019
للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.