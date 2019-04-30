أبطال أوروبا: أياكس يفوز على توتنهام ويضع قدما في النهائي

خطا أياكس أمستردام الهولندي خطوة كبيرة نحو المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه توتنهام الإنكليزي 1-صفر الثلاثاء (30 نيسان/ أبريل 2019) في لندن في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل دوني فان دي بيك الهدف الوحيد في الدقيقة 15، وقرب فريقه من المباراة النهائية الأولى منذ 1996 والسادسة في تاريخه المرصع بأربعة ألقاب في المسابقة.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام. ويلعب برشلونة الإسباني مع ضيفه ليفربول الإنكليزي غدا في برشلونة في ذهاب المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.

وواصل شباب الفريق الهولندي نتائجهم الرائعة في المسابقة بعد تجريدهم ريال مدريد الإسباني من اللقب الذي ظفر به في الأعوام الثلاثة الأخيرة من ثمن النهائي ويوفنتوس الإيطالي من الدور ربع النهائي، وحققوا فوزا غاليا وضعهم على مشارف المباراة النهائية المقررة في الأول من حزيران/يونيو المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد.

ونجح أياكس أمستردام في هز الشباك خارج قواعده للمرة التاسعة تواليا في المسابقة القارية العريقة وهو رقم قياسي في تاريخ مشاركاته بها. وألحق أياكس الخسارة الثانية تواليا بتوتنهام بملعبه الجديد بعد الأولى أمام وست هام يونايتد بالنتيجة ذاتها في الدوري المحلي السبت.

وبدا واضحا تأثر توتنهام الذي كان يخوض الدور نصف النهائي للمسابقة للمرة الأولى منذ 1962، بغياب قائده وهدافه هاري كاين المصاب ومهاجمه الكوري الجنوبي هيونغ- مين سون بسبب الإيقاف، فيما جلس الفرنسي موسى سيسوكو على مقاعد البدلاء لعودته للتو من إصابة تعرض لها في إياب الدور ربع النهائي ضد المضيف مواطنه مانشستر سيتي.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)