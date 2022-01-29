أبطال أوروبا: أتلتيكو وبنفيكا لربع النهائي على حساب يونايتد وأياكس

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه عليه 1 / صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة مساء الثلاثاء (15 آذار/ مارس 2022).

ونجح أتلتيكو مدريد في التأهل مستفيدا من تفوقه 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل 1 / 1، ليبلغ فريق العاصمة الإسبانية دور الثمانية (ربع النهائي). وسجل رينان لودي هدف المباراة الوحيد لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 41.

بنفيكا يسقط أياكس في عقر داره

كما اقتنص فريق بنفيكا البرتغالي بطاقة العبور إلى دور الثمانية من مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بالفوز عليه 1 /صفر الثلاثاء في إياب دور الستة عشر. ويدين بنفيكا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 77.

لقطة من مباراة بنفيكا وأياكس أمستردام (15/3/2022)

وسيطر أياكس على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة لكن كان الفوز حليفا في النهاية لبنفيكا. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2/2 ليتفوق بنفيكا بنتيجة 2/3 في مجموع المباراتين.

ص.ش/ع.أ.ج (د ب أ)